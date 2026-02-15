Pavel: Govor Marka Rubija ublažio zabrinutost evropskih političara

GOVOR američkog državnog sekretara Marka Rubija na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji ublažio je zabrinutost evropskih političara zbog stava Vašingtona prema saveznicima, rekao je novinarima češki predsednik Petr Pavel.

Foto: Profimedia Prema njegovim rečima, kritika Evrope u Rubiovom govoru je ostala, ali je postala "mnogo konstruktivnija". - U svom govoru na konferenciji, Rubio je jasno stavio do znanja da Sjedinjene Države i Evropa imaju iste strateške ciljeve, kao i istoriju i tradicije - kaže Pavel. On je dodao da je čak i dan ranije u transatlantskim odnosima ostala "atmosfera anksioznosti".