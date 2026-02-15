Skup “Sretnimo se ponovo”: “Odabrali smo hrabrost”

Vesti online pre 2 sata  |  Fonet (P. V.)
Skup “Sretnimo se ponovo”: “Odabrali smo hrabrost”

Na Lepeničkom bulevaru u Kragujevcu završen je skup “Sretnimo se ponovo” na koji su povodom državnog praznika Sretenje pozvali studenti u blokadi, šesnaestominutnom tišinom u 11:52 odata je počast poginulima u padu nadstrešnice u Novom Sadu, a hor je otpevao kompozicije “Vostani Serbie” i “Ovo je Srbija”.

Reporteri Glasa Šumadije javili su da su naa trerenu raspoređene jake snage policije u opremi za razbijanje demonstracija, sa druge strane Lepenice zatvoren je mostić koji vodi ka starom delu Kragujevca. Jedna od studentkinja iz organizacije skupa istakla je da imaju nameru i veru za nešto bolje i da su "odabrali hrabrost" da čvrsto stoje na zemlji gde su "preci borili za ustavnost, slobodu, jednakost", Na skupu se obratila bivša profesorka Filozofskog fakulteta u
