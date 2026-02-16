Koliko će zaista Partizan zaraditi od Pejna?

Američki košarkaš Kameron Pejn napustio je Partizan, a posle zbunjujućih informacija koliko će crno-beli inkasirati konačno se pojavila jasna računica.

Ranije je preneto da će Partizanu na ime obeštećenja pripasti 1,75 miliona dolara, ali postoje "začkoljice". Prema NBA pravilniku utvrđeno je da maksimalan iznos otkupa svake godine raste za 25.000 dolara, te da u ovom trenutku on iznosi 875.000 dolara. Dakle, crno-beli će od 76ersa dobiti 875 hiljada dolara, dok će ostatak pokriti sam Kem Pejn, prenosi "Meridian sport". Kako piše ovaj portal, Pejn se odrekao plate dospele 15. februara, što je jedan deo otkupa, a