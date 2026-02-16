Snimak šokirao, Hrvatski poslanik slavi Pavelića; "Veličanje ustaštva predstavlja veličanje zla" VIDEO

B92 pre 11 minuta
Snimak šokirao, Hrvatski poslanik slavi Pavelića; "Veličanje ustaštva predstavlja veličanje zla" VIDEO

Poslanik u hrvatskom Saboru i predsednik Samostalne demokratske srpske stranke (SDSS) Milorad Pupovac osudio je snimak na kojem poslanik iz Domovinskog pokreta, Josip Dabro, peva stihove u kojima Antu Pavelića naziva "vođom svih Hrvata".

Pupovac je istakao da takve pesme, u kojima se veliča ustaštvo, predstavljaju "veličanje zla" i pretnju ne samo njemu, već i Srbima i pripadnicima drugih manjinskih naroda u Hrvatskoj, prenosi Index.hr. "Ova pesma, kao i druge pesme u kojima se veliča ustaštvo, predstavlja veličanje zla i pretnju ne samo meni, nego Srbima i pripadnicima drugih manjinskih naroda. Ovo, kao i druga slična pevanja, predstavlja neprijateljski čin prema ustavnom poretku i samoj Republici
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Pupovac osudio istup poslanika vladajuće koalicije koji je veličao Pavelića

Pupovac osudio istup poslanika vladajuće koalicije koji je veličao Pavelića

Danas pre 9 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

HrvatskaMilorad Pupovac

Svet, najnovije vesti »

Sijarto: Mađarska i Slovačka traže od Hrvatske da dozvoli transport nafte iz Rusije

Sijarto: Mađarska i Slovačka traže od Hrvatske da dozvoli transport nafte iz Rusije

RTV pre 46 minuta
Protesti širom Češke u znak podrške predsedniku Petru Pavelu

Protesti širom Češke u znak podrške predsedniku Petru Pavelu

RTV pre 10 minuta
Oluja na Novom Zelandu poremetila saobraćaj, hiljade ljudi ostalo bez struje

Oluja na Novom Zelandu poremetila saobraćaj, hiljade ljudi ostalo bez struje

RTV pre 6 minuta
TAS: Prekid vatre u energetskom sektoru tema trilateralnih pregovora u Ženevi

TAS: Prekid vatre u energetskom sektoru tema trilateralnih pregovora u Ženevi

RTV pre 0 minuta
Analiza: Mađarima je dosta Viktora Orbana, ali vetar u leđa od Trampa mogao bi da ga spasi

Analiza: Mađarima je dosta Viktora Orbana, ali vetar u leđa od Trampa mogao bi da ga spasi

Danas pre 26 minuta