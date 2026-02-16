Snimak šokirao, Hrvatski poslanik slavi Pavelića; "Veličanje ustaštva predstavlja veličanje zla" VIDEO

Poslanik u hrvatskom Saboru i predsednik Samostalne demokratske srpske stranke (SDSS) Milorad Pupovac osudio je snimak na kojem poslanik iz Domovinskog pokreta, Josip Dabro, peva stihove u kojima Antu Pavelića naziva "vođom svih Hrvata".

Pupovac je istakao da takve pesme, u kojima se veliča ustaštvo, predstavljaju "veličanje zla" i pretnju ne samo njemu, već i Srbima i pripadnicima drugih manjinskih naroda u Hrvatskoj, prenosi Index.hr. "Ova pesma, kao i druge pesme u kojima se veliča ustaštvo, predstavlja veličanje zla i pretnju ne samo meni, nego Srbima i pripadnicima drugih manjinskih naroda. Ovo, kao i druga slična pevanja, predstavlja neprijateljski čin prema ustavnom poretku i samoj Republici