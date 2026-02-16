EU poručila kamiondžijama sa Balkana: ‘Nema ustupaka’

BBC News pre 33 minuta

Edvard Molnar/EPA/Shutterstock Protestni znak ispred kamiona na granici Srbije i Mađarske tokom blokade na graničnom prelazu Horgoš, na severu Srbije

Uprkos višednevnoj blokadi teretnih terminala graničnih prelaza ka zemljama Evropske unije (EU) kao vidu pritiska na Brisel, vozači kamiona sa Zapadnog Balkana moraće i dalje da poštuju pravila o dužini boravka u Šengen zoni.

Svesni smo problema vozača kamiona sa Zapadnog Balkana u vezi sa primenom sistema ulaska i izlaska (EES) u zonu Šengena, ali im savetujemo da koriste postojeće pravne mehanizme, poruka je iz Brisela.

Krajem januara, od 26. do 30., vozači kamiona nekoliko zemalja Zapadnog Balkana organizovali su blokadu teretnih terminala graničnih prelaza ka zemljama EU, nezadovoljnih dosadašnjim pravilima Brisela.

Posle nove poruke, Udruženja prevoznika iz regiona najavila su mogućnost ponovnih blokada granica EU, smatrajući da su odbijeni njihovi zahtevi da dobiju poseban status kao profesionalni vozači ili izuzeće od pravila Šengena.

Prema pravilima, vozači kamiona mogu da ostanu na teritoriji država članica EU najviše 90 dana u okviru 180 dana.

Upravo to je iniciralo blokadu graničnih prelaza, jer kamiondžije kažu da im određeni broj od 90 dana nije dovoljan da bi mogli normalno da rade.

Zbog prekoračenja dužine boravka, prethodnih nedelja pojedinim vozačima bilo je naloženo da napuste zemlje EU.

Bilo je i onih koji su se žalili i na loš tretman vlasti nekih zemalja EU kada bi prekoračili dužinu boravka u njima.

„Ohrabrujemo partnere sa Zapadnog Balkana da koriste mogućnosti za dugoročne vize i boravišne dozvole, kao i fleksibilnosti predviđene Šengen pravilima, naročito u vezi sa pravilima za prekogranične radnike.

„Sve to podrazumeva i saradnju sa susednim državama članicama Šengena", rekao je Gijom Mersije, portparol Evropske komisije 16. februara.

Prethodni protest je završen pošto je iz Evropske komisije najavljena nova Strategija o viznoj politici, u okviru koje je ponuđeno i moguće rešenje za prevoznike iz država koje nisu članice EU.

Međutim, u novoj strategiji bilo je najavljeno da će za kamiondžije sa Zapadnog Balkana biti predviđen takozvani produženi kratki boravak.

„Komisija će blisko sarađivati sa državama članicama kako bi pronašla pragmatična rešenja da se omogući kratkoročni boravak za odabrane kategorije državljana trećih zemalja, uz obezbeđivanje bezbednosnih i ekonomskih koristi za Uniju", pisalo je u dokumentu.

„Evropska komisija prvi put je jasno objavila da su profesionalni vozači posebna kategorija radnika koja zahteva duži boravak na teritoriji EU od 90 dana", saopštilo je ranije udruženje prevoznika Međunarodni transport povodom odluke o prekidanju blokade.

Pravilo o dužini boravka važilo je i ranijih godina, ali su vozači nalazili način da ga zaobiđu.

Međutim, to uskoro više neće biti moguće jer se od sredine aprila očekuje potpuno uvođenje novog elektronskog sistema prelaska granica.

Predlog strategije koji je predstavila 'evropska vlada' tek treba da bude usvojen.

Zbog blokada teretnih terminala, svakoga dana nastajala je šteta koja se, prema procenama zvaničnika zemalja Zapadnog Balkana, merila u desetinama miliona evra.

Protest su 26. januara u 12 sati počeli vozači iz Srbije, Bosne i Hercegovine (BiH), Severne Makedonije i Crne Gore.

Četvrtog dana početka protesta, najpre su vozači kamiona iz Crne Gore saopštili da se povlače sa blokada, a 29. januara uveče isto su učinile i njihove kolege iz Severne Makedonije.

Potom su i kamiondžije iz Srbije i BiH odvezli kamione sa graničnih prelaza.

Šta je prethodno predložila Evropska komisija?

REUTERS/Zorana Jevtić Kolona kamiona na granici Srbije i Hrvatske, na prelazu Batrovci

Iako su pojedina udruženja vozača tražila da budu izuzeta od pravila 90/180 dana, iz Evropske komisije nije stigao takav predlog.

Umesto toga, vlada EU razmišlja o uvođenju produženih kratkih boravaka za vozače kamiona, što bi značilo da im se ne broje striktno dani koje su proveli u Šengen zoni, pošto su vozači ranije ukazivali da im se u boravak računa čak i ako samo pet minuta u jednom danu ostanu na teritoriji EU, prenela je televizija N1.

Pored vozača kamiona, ovo rešenje bi moglo da se primeni i na druge grupe, poput sportista ili umetnika, koji nemaju nameru da žive u EU.

Evropska komisija prepoznaje da ovim grupama može biti potrebno da borave duže od 90 dana tokom 180 dana, piše u dokumentu.

„Razmatraće se uvođenja novog zakonodavstva na nivou EU sa posebnim skupom pravila za produžene kratkoročne boravke", navodi EK.

Za prevoznike sa Zapadnog Balkana trenutno pravila ostaju ista, ali Komisija planira dodatna rešenja koja bi mogla da im olakšaju svakodnevni rad i smanje napetosti na granicama, prenela je ranije Radio televizija Srbije.

Šta su rekli srpski prevoznici o prekidu blokada?

Prevoznici smatraju da su postigli cilj protesta, a to je „promena odnosa prema profesionalnim vozačima i transportnim firmama".

Profesionalni korak sa naše strane je da prekinemo protest i pružimo šansu profesionalnom rešenju problema, saopštili su prevoznici.

Oni očekuju da ono što je napisano u viznoj strategiji „početi da se primenjuje u praksi i pre donošenja akata".

Od EU očekuju da više ne bude „neshvatljivih hapšenja i deportacije vozača".

Kolika je šteta?

Za sada nije iznet zvaničan podatak o šteti nastaloj prethodnom blokadom teretnih terminala graničnih prelaza.

Ako se uzme računica Privredne komore Srbije (PKS), za tih pet dana blokada, države Zapadnog Balkana pretrpele su ukupnu štetu od oko 500 miliona evra.

Marko Čadež, predsednik PKS, rekao je drugog dana blokada graničnih prelaza da države Zapadnog Balkana imaju direktnu dnevnu štetu od 100 miliona evra.

„Direktna šteta za Srbiju svakog dana je 55 miliona evra", dodao je.

Uz to, kompanije koje ne uspeju da izvezu robu na vreme, plaćaju penale, koji se kreću od 10.000 do 50.000 evra po danu, rekao je predsednik PKS.

Iz EU su rekli da su pravila boravka unutar Šengena „jasna i poznata od ranije", kao i da postoji određena fleksibilnost u njihovoj primeni.

Države članice EU na njihovim spoljnim granicama, a ne Evropska komisija, donose odluku hoće li se vršiti nasumične granične kontrole ili ne, rekao je ranije portparol „evropske vlade" Markus Lamert.

GEORGI LICOVSKI/EPA/Shutterstock Protest kamiondžija na graničnom prelazu Đevđelija, između Severne Makedonije i Grčke

REUTERS/Stevo Vasiljević Vozač kamiona sedi pored desetine vozila parkiranih ispred Luke Bar

REUTERS/Zorana Jevtić Kolona kamiona na granici Srbije i Hrvatske, na prelazu Batrovci

GEORGI LICOVSKI/EPA/Shutterstock Red kamiona ispred prelaza Evzoni, na granici Severne Makedonije i Grčke

REUTERS/Ognen Teofilovski Jedan od kamiondžija koji učestvuje u blokadi na graničnom prelazu Severna Makedonija-Grčka u Đevđeliji

REUTERS/Ognen Teofilovski Stotine kamiona u Đevđeliji, na prelazu Severne Makedonije i Grčke

GEORGI LICOVSKI/EPA/Shutterstock Vozači kamiona na blokadi prelaza Đevđelija, između Severne Makedonije i Grčke

Reuters Drugog dana blokada, u utorak 27. januara, kolona na graničnom prelazu Batrovci, između Srbije i Hrvatske, bila je duga više od jednog kilometra, javila je Radio televizija Srbije

Reuters „Vozimo za EU, EU nas zabranjuje" znak je koji su istakli srpski vozači kamiona koji učetsvuju u blokadi teretnih graničnih prelaza

REUTERS/Ognen Teofilovski Vozač kamiona između desetina vozila u Đevđeliji, na prelazu Severne Makedonije i Grčke

