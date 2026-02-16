BBC vesti na srpskom

EU poručila kamiondžijama sa Balkana: 'Nema ustupaka'

Brisel za sada ne menja pravila o dužini boravka kamiondžija u Šengen zoni. Iz Udruženja prevoznika Zapadnog Balkana najavljuju mogućnost ponovnih blokada granica EU.

BBC News pre 33 minuta
Protestni znak ispred kamiona na granici Srbije i Mađarske tokom blokade na graničnom prelazu Horgoš na severu Srbije, 26. januara 2026. Svi granični prelazi u zemlji i širem regionu blokirani su za teretni saobraćaj počev od 26. januara u podne, posle koordinisane akcije vozača kamiona iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Severne Makedonije
Edvard Molnar/EPA/Shutterstock
Protestni znak ispred kamiona na granici Srbije i Mađarske tokom blokade na graničnom prelazu Horgoš, na severu Srbije

Uprkos višednevnoj blokadi teretnih terminala graničnih prelaza ka zemljama Evropske unije (EU) kao vidu pritiska na Brisel, vozači kamiona sa Zapadnog Balkana moraće i dalje da poštuju pravila o dužini boravka u Šengen zoni.

Svesni smo problema vozača kamiona sa Zapadnog Balkana u vezi sa primenom sistema ulaska i izlaska (EES) u zonu Šengena, ali im savetujemo da koriste postojeće pravne mehanizme, poruka je iz Brisela.

Krajem januara, od 26. do 30., vozači kamiona nekoliko zemalja Zapadnog Balkana organizovali su blokadu teretnih terminala graničnih prelaza ka zemljama EU, nezadovoljnih dosadašnjim pravilima Brisela.

Posle nove poruke, Udruženja prevoznika iz regiona najavila su mogućnost ponovnih blokada granica EU, smatrajući da su odbijeni njihovi zahtevi da dobiju poseban status kao profesionalni vozači ili izuzeće od pravila Šengena.

Prema pravilima, vozači kamiona mogu da ostanu na teritoriji država članica EU najviše 90 dana u okviru 180 dana.

Upravo to je iniciralo blokadu graničnih prelaza, jer kamiondžije kažu da im određeni broj od 90 dana nije dovoljan da bi mogli normalno da rade.

Zbog prekoračenja dužine boravka, prethodnih nedelja pojedinim vozačima bilo je naloženo da napuste zemlje EU.

Bilo je i onih koji su se žalili i na loš tretman vlasti nekih zemalja EU kada bi prekoračili dužinu boravka u njima.

„Ohrabrujemo partnere sa Zapadnog Balkana da koriste mogućnosti za dugoročne vize i boravišne dozvole, kao i fleksibilnosti predviđene Šengen pravilima, naročito u vezi sa pravilima za prekogranične radnike.

„Sve to podrazumeva i saradnju sa susednim državama članicama Šengena", rekao je Gijom Mersije, portparol Evropske komisije 16. februara.

Prethodni protest je završen pošto je iz Evropske komisije najavljena nova Strategija o viznoj politici, u okviru koje je ponuđeno i moguće rešenje za prevoznike iz država koje nisu članice EU.

Međutim, u novoj strategiji bilo je najavljeno da će za kamiondžije sa Zapadnog Balkana biti predviđen takozvani produženi kratki boravak.

„Komisija će blisko sarađivati sa državama članicama kako bi pronašla pragmatična rešenja da se omogući kratkoročni boravak za odabrane kategorije državljana trećih zemalja, uz obezbeđivanje bezbednosnih i ekonomskih koristi za Uniju", pisalo je u dokumentu.

„Evropska komisija prvi put je jasno objavila da su profesionalni vozači posebna kategorija radnika koja zahteva duži boravak na teritoriji EU od 90 dana", saopštilo je ranije udruženje prevoznika Međunarodni transport povodom odluke o prekidanju blokade.

Pravilo o dužini boravka važilo je i ranijih godina, ali su vozači nalazili način da ga zaobiđu.

Međutim, to uskoro više neće biti moguće jer se od sredine aprila očekuje potpuno uvođenje novog elektronskog sistema prelaska granica.

Predlog strategije koji je predstavila 'evropska vlada' tek treba da bude usvojen.

Zbog blokada teretnih terminala, svakoga dana nastajala je šteta koja se, prema procenama zvaničnika zemalja Zapadnog Balkana, merila u desetinama miliona evra.

Protest su 26. januara u 12 sati počeli vozači iz Srbije, Bosne i Hercegovine (BiH), Severne Makedonije i Crne Gore.

Četvrtog dana početka protesta, najpre su vozači kamiona iz Crne Gore saopštili da se povlače sa blokada, a 29. januara uveče isto su učinile i njihove kolege iz Severne Makedonije.

Potom su i kamiondžije iz Srbije i BiH odvezli kamione sa graničnih prelaza.

Šta je prethodno predložila Evropska komisija?

kolona kamiona na granici Srbije i Hrvatske, na prelazu Batrovci
REUTERS/Zorana Jevtić
Kolona kamiona na granici Srbije i Hrvatske, na prelazu Batrovci

Iako su pojedina udruženja vozača tražila da budu izuzeta od pravila 90/180 dana, iz Evropske komisije nije stigao takav predlog.

Umesto toga, vlada EU razmišlja o uvođenju produženih kratkih boravaka za vozače kamiona, što bi značilo da im se ne broje striktno dani koje su proveli u Šengen zoni, pošto su vozači ranije ukazivali da im se u boravak računa čak i ako samo pet minuta u jednom danu ostanu na teritoriji EU, prenela je televizija N1.

Pored vozača kamiona, ovo rešenje bi moglo da se primeni i na druge grupe, poput sportista ili umetnika, koji nemaju nameru da žive u EU.

Evropska komisija prepoznaje da ovim grupama može biti potrebno da borave duže od 90 dana tokom 180 dana, piše u dokumentu.

„Razmatraće se uvođenja novog zakonodavstva na nivou EU sa posebnim skupom pravila za produžene kratkoročne boravke", navodi EK.

Za prevoznike sa Zapadnog Balkana trenutno pravila ostaju ista, ali Komisija planira dodatna rešenja koja bi mogla da im olakšaju svakodnevni rad i smanje napetosti na granicama, prenela je ranije Radio televizija Srbije.

Šta su rekli srpski prevoznici o prekidu blokada?

Prevoznici smatraju da su postigli cilj protesta, a to je „promena odnosa prema profesionalnim vozačima i transportnim firmama".

Profesionalni korak sa naše strane je da prekinemo protest i pružimo šansu profesionalnom rešenju problema, saopštili su prevoznici.

Oni očekuju da ono što je napisano u viznoj strategiji „početi da se primenjuje u praksi i pre donošenja akata".

Od EU očekuju da više ne bude „neshvatljivih hapšenja i deportacije vozača".

Pogledajte video o o blokadama granica i nezadovoljstvu prevoznika sa Balkana

Kolika je šteta?

Za sada nije iznet zvaničan podatak o šteti nastaloj prethodnom blokadom teretnih terminala graničnih prelaza.

Ako se uzme računica Privredne komore Srbije (PKS), za tih pet dana blokada, države Zapadnog Balkana pretrpele su ukupnu štetu od oko 500 miliona evra.

Marko Čadež, predsednik PKS, rekao je drugog dana blokada graničnih prelaza da države Zapadnog Balkana imaju direktnu dnevnu štetu od 100 miliona evra.

„Direktna šteta za Srbiju svakog dana je 55 miliona evra", dodao je.

Uz to, kompanije koje ne uspeju da izvezu robu na vreme, plaćaju penale, koji se kreću od 10.000 do 50.000 evra po danu, rekao je predsednik PKS.

Iz EU su rekli da su pravila boravka unutar Šengena „jasna i poznata od ranije", kao i da postoji određena fleksibilnost u njihovoj primeni.

Države članice EU na njihovim spoljnim granicama, a ne Evropska komisija, donose odluku hoće li se vršiti nasumične granične kontrole ili ne, rekao je ranije portparol „evropske vlade" Markus Lamert.

Pogledajte fotografije sa nekoliko graničnih prelaza na Balkanu tokom trajanja blokada

protest kamiondžija na graničnom prelazu Đevđelija, između Severne Makedonije i Grčke
GEORGI LICOVSKI/EPA/Shutterstock
Protest kamiondžija na graničnom prelazu Đevđelija, između Severne Makedonije i Grčke
kamiondžije, crnogorski kamioni, crnogorske kamiondžije, vozač kamiona sedi pored desetine vozila parkiranih ispred Luke Bar
REUTERS/Stevo Vasiljević
Vozač kamiona sedi pored desetine vozila parkiranih ispred Luke Bar
kolona kamiona na granici Srbije i Hrvatske, na prelazu Batrovci
REUTERS/Zorana Jevtić
Kolona kamiona na granici Srbije i Hrvatske, na prelazu Batrovci
Red kamiona ispred grčkog graničnog prelaza „Evzoni“ tokom blokade graničnog prelaza Bogorodica kod Đevđelije, Severna Makedonija, 26. januara 2026. Svi granični prelazi u zemlji i širem regionu blokirani su za teretni saobraćaj počev od 26. januara u podne, posle koordinisane akcije vozača kamiona iz Severne Makedonije, Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore
GEORGI LICOVSKI/EPA/Shutterstock
Red kamiona ispred prelaza Evzoni, na granici Severne Makedonije i Grčke
Vozač sedi u kamionu tokom protesta kamiondžija i predstavnika sindikata transportnih preduzeća zbog poremećaja povezanih sa novim sistemom ulaska i izlaska Evropske unije, na graničnom prelazu Severna Makedonija-Grčka u Đevđeliji.
REUTERS/Ognen Teofilovski
Jedan od kamiondžija koji učestvuje u blokadi na graničnom prelazu Severna Makedonija-Grčka u Đevđeliji
protest kamiondžija na graničnom prelazu severne makedonije i grčke
REUTERS/Ognen Teofilovski
Stotine kamiona u Đevđeliji, na prelazu Severne Makedonije i Grčke
blokada granica, granične blokade, kamiondžije blokiraju granice na balkanu
GEORGI LICOVSKI/EPA/Shutterstock
Vozači kamiona na blokadi prelaza Đevđelija, između Severne Makedonije i Grčke
kolona kamiona na Batrovcima
Reuters
Drugog dana blokada, u utorak 27. januara, kolona na graničnom prelazu Batrovci, između Srbije i Hrvatske, bila je duga više od jednog kilometra, javila je Radio televizija Srbije
učesnici protesta na Horgošu, blokada prelaza, kamiondžije blokirale granice na balkanu
EPA/Shutterstock
muškarac u kamionu na kome je znak Šengen 90 u 180. Vozimo za EU, EU nas zabranjuje
Reuters
„Vozimo za EU, EU nas zabranjuje" znak je koji su istakli srpski vozači kamiona koji učetsvuju u blokadi teretnih graničnih prelaza
Vozač kamiona stoji tokom protesta vozača kamiona i predstavnika sindikata transportnika zbog poremećaja povezanih sa novim sistemom ulaska i izlaska Evropske unije, na graničnom prelazu Severne Makedonije i Grčke u Đevđeliji
REUTERS/Ognen Teofilovski
Vozač kamiona između desetina vozila u Đevđeliji, na prelazu Severne Makedonije i Grčke
protest kamiondžija na graničnom prelazu severne makedonije i grčke
REUTERS/Ognen Teofilovski
protest kamiondžija na graničnom prelazu severne makedonije i grčke
REUTERS/Ognen Teofilovski
protest kamiondžija na graničnom prelazu severne makedonije i grčke
REUTERS/Ognen Teofilovski
protest kamiondžija na Balkanu
Edvard Molnar/EPA/Shutterstock

BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu, Jutjubu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 02.16.2026)

BBC News
Slučaj epibatidin: O žabljem otrovu kojim je navodno ubijen ruski opozicionar Navaljni

Slučaj epibatidin: O žabljem otrovu kojim je navodno ubijen ruski opozicionar Navaljni

BBC News pre 7 sati
Olimpijski slalom: Padovi, drama i ovacije skijašu sa Haitija

Olimpijski slalom: Padovi, drama i ovacije skijašu sa Haitija

BBC News pre 2 sata
Kineska godina Vatrenog Konja: Četiri stvari koje treba da znate

Kineska godina Vatrenog Konja: Četiri stvari koje treba da znate

BBC News pre 1 sat
'Šmek prošlih vremena': Grimzbi i Vulfsi plesali po kaljuzi - u fotografijama

'Šmek prošlih vremena': Grimzbi i Vulfsi plesali po kaljuzi - u fotografijama

BBC News pre 3 sata
Sarajevska Hagada: Feniks koji se ponovo brani

Sarajevska Hagada: Feniks koji se ponovo brani

BBC News pre 10 sati
BBC News

Povezane vesti »

EU poručila kamiondžijama sa Balkana: ‘Nema ustupaka’

EU poručila kamiondžijama sa Balkana: ‘Nema ustupaka’

Južne vesti pre 27 minuta
Kako će kamiondžije iz regiona reagovati na novu poruku iz Brisela – blokadom ili čekanjem

Kako će kamiondžije iz regiona reagovati na novu poruku iz Brisela – blokadom ili čekanjem

Sputnik pre 1 sat
EK o problemima prevoznika Zapadnog Balkana: Koristite postojeće pravne mehanizme

EK o problemima prevoznika Zapadnog Balkana: Koristite postojeće pravne mehanizme

Insajder pre 2 sata
Bez ustupaka za vozače kamiona sa Zapadnog Balkana, savet Evropske komisije da za sada koriste postojeće mehanizme

Bez ustupaka za vozače kamiona sa Zapadnog Balkana, savet Evropske komisije da za sada koriste postojeće mehanizme

RTS pre 2 sata
EU odbila predloge Transportne zajednice Srbije, najavljen nov protest

EU odbila predloge Transportne zajednice Srbije, najavljen nov protest

Bloomberg Adria pre 3 sata
Čeka se odluka EU o vozačima kamiona sa Zapadnog Balkana

Čeka se odluka EU o vozačima kamiona sa Zapadnog Balkana

Slobodna Evropa pre 3 sata
EU odbila sve predloge vozača kamiona iz Zapadnog Balkana, najavljeni protesti

EU odbila sve predloge vozača kamiona iz Zapadnog Balkana, najavljeni protesti

In medija pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

BalkanCrna GoraBosnaHercegovinaBosna i HercegovinaEvropska UnijaBriselMakedonijaEUEvropska komisijaŠengenSeverna MakedonijaEESTrajalTrayal

Ekonomija, najnovije vesti »

Leteks ponovo na prodaju

Leteks ponovo na prodaju

Jugmedia pre 17 minuta
BIRODI: RTS i Pink više izveštavali o poseti Alijeva, nego o proslavi Dana državnosti Srbije

BIRODI: RTS i Pink više izveštavali o poseti Alijeva, nego o proslavi Dana državnosti Srbije

Serbian News Media pre 27 minuta
Održana komemoracija povodom smrti odbojkaškog trenera Save Grozdanovića

Održana komemoracija povodom smrti odbojkaškog trenera Save Grozdanovića

Serbian News Media pre 27 minuta
Popusti do 60 odsto, zemlja partner Kipar: Sajam turizma 19. februara otvara novu sezonu

Popusti do 60 odsto, zemlja partner Kipar: Sajam turizma 19. februara otvara novu sezonu

Newsmax Balkans pre 22 minuta
U vojvođanskoj prestonici kao u metropoli? Iskeširali 6.000 evra za kvadrat u centru Novog Sada. Ovo je najtraženija…

U vojvođanskoj prestonici kao u metropoli? Iskeširali 6.000 evra za kvadrat u centru Novog Sada. Ovo je najtraženija kvadratura, a evo kako se kreću prosečne cene stanova u gradu

Dnevnik pre 7 minuta