(Foto, video) "Predlažem narodu tri tačke" Vučić održao govor i podelio ordenje povodom Sretenja: Među dobitnicima Irinej Bulović, Maksimilijan Kraus, Danka Nešović... (video)

Predsednik Aleksandar Vučić uručuje odlikovanja povodom Dana državnosti zaslužnim pojedincima i institucijama Među dobitnicima su, između ostalih, Mitropolit bački Irinej i austrijski poslanik Maksimilijan Kraus.

Predsednik Aleksandar Vučić uručuje odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama povodom Sretenja - Dana državnosti Srbije. Kako saznajemo, među dobitnicima odlikovanja su, između ostalih, Mitropolit bački Irinej i Goran Selak, ministar pravde Republike Srpske. Svečanost je počela izvođenjem himne Srbije, a prisustvuju predsednica Narodne Skupštine Ana Brnabić, predsednik Vlade Srbije prof. dr Đuro Macut, ministri u Vladi Srbije, predsednica Pokrajinske vlade