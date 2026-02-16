"Jako patim što nemam decu, užasno me nervira kad mi ljudi ovo kažu" Vesna Milanović o potomstvu, a evo kako izgleda njen muž koji je menadžer: U braku su preko 30 godina

Blic pre 6 sati
"Jako patim što nemam decu, užasno me nervira kad mi ljudi ovo kažu" Vesna Milanović o potomstvu, a evo kako izgleda njen muž…

Vesna pati što nisu uspeli da imaju potomstvo, ali je naučila da ceni trenutke koje provodi sa suprugom.

Naglašava važnost razmene i opuštenih trenutaka sa partnerom, koji su ključna tačka njihovog odnosa. Voditeljka Vesna Milanović o svom bračnom životu nikada ne govori, a u dugom je i skladnom braku sa menadžerom Bobanom Milanovićem. Na Vesninom Instagram profilu može se naći tek jedna fotografija na kojoj je zajedno sa suprugom, a i taj izuzetak je napravila kako bi mu čestitala 55. rođendan. Sudeći prema priči koju je Vesna ispričala, njihov brak je najbolji
"Patim što nemam decu..." Voditeljka iskreno o potomstvu: Ovo je njen suprug menadžer, u braku su 3 decenije

Telegraf pre 2 sata
Muž Kaje Ostojić imao udes: Izgubio kontrolu nad vozilom i sudario se sa kamionom

Blic pre 2 sata
"Molim Boga kada umrem da odem u pakao..." Glumica šokirala izjavom, pa otkrila "Nikad nisam slavila rođendan"

Telegraf pre 1 sat
Jedno pravilo spasava kauč od trajnih oštećenja prilikom čišćenja: Ovo posebno važi za nameštaj od mikrofibera

Blic pre 3 sata
Moler pokazao kako da okrečite ceo zid za manje od 45 sekundi, pa postao hit na mrežama: Nikome nije jasno kako je to uspeo…

Blic pre 2 sata
Neke domaćice drže sunđer za sudove u zamrzivaču i to je mnogo dobar trik: Deluje kao sasvim obična stvar, ali rešava ogroman…

Kurir pre 2 sata