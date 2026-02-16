"Jako patim što nemam decu, užasno me nervira kad mi ljudi ovo kažu" Vesna Milanović o potomstvu, a evo kako izgleda njen muž koji je menadžer: U braku su preko 30 godina
Blic pre 6 sati
Vesna pati što nisu uspeli da imaju potomstvo, ali je naučila da ceni trenutke koje provodi sa suprugom.
Naglašava važnost razmene i opuštenih trenutaka sa partnerom, koji su ključna tačka njihovog odnosa. Voditeljka Vesna Milanović o svom bračnom životu nikada ne govori, a u dugom je i skladnom braku sa menadžerom Bobanom Milanovićem. Na Vesninom Instagram profilu može se naći tek jedna fotografija na kojoj je zajedno sa suprugom, a i taj izuzetak je napravila kako bi mu čestitala 55. rođendan. Sudeći prema priči koju je Vesna ispričala, njihov brak je najbolji