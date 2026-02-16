​(Mape) stiže obilan sneg, napadaće i 25 cm, a onda šok obrt! Temperatura će oscilirati za skoro 30 stepeni za samo 24 sata, evo šta nas čeka do marta

Blic pre 27 minuta
​(Mape) stiže obilan sneg, napadaće i 25 cm, a onda šok obrt! Temperatura će oscilirati za skoro 30 stepeni za samo 24 sata…
Predstojeća sedmica donosi dramatične promene vremenskih uslova, uključujući snežne padavine, kišu i prolazne zahlađenja Ulazak novog hladnog fronta krajem sedmice donosi izraženo zahlađenje i snežne padavine čak i u nizijama ​Pred nama je meteorološki izuzetno dinamična sedmica koju će obeležiti vrtoglave promene temperature i smena godišnjih doba u samo nekoliko dana. Dok se region priprema za uticaj ciklona sa južnog Jadrana koji donosi obilnije snežne padavine
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

RHMZ: U Bačkoj, Sremu, na zapadu i jugozapadu zemlje kiša, na planinama sneg

RHMZ: U Bačkoj, Sremu, na zapadu i jugozapadu zemlje kiša, na planinama sneg

Insajder pre 47 minuta
U Beogradu će pasti do 10 cm snega: Evo koji delovi prestonice su na udaru padavina

U Beogradu će pasti do 10 cm snega: Evo koji delovi prestonice su na udaru padavina

Mondo pre 47 minuta
Napadaće i do 20 santimetara! UPOZORENjE RHMZ-a za celu Srbiju: kiša, susnežica, sneg, moguć haos zbog ovoga

Napadaće i do 20 santimetara! UPOZORENjE RHMZ-a za celu Srbiju: kiša, susnežica, sneg, moguć haos zbog ovoga

Dnevnik pre 1 sat
RHMZ izdao novo upozorenje: Hladno i vetrovito vreme sa padavinama - sneg u južnim i planinskim predelima, kiša u nižim

RHMZ izdao novo upozorenje: Hladno i vetrovito vreme sa padavinama - sneg u južnim i planinskim predelima, kiša u nižim

Euronews pre 1 sat
Zima pokazuje zube! Temperature padaju, sneg stiže i u niže predele, hitno se oglasio RHMZ

Zima pokazuje zube! Temperature padaju, sneg stiže i u niže predele, hitno se oglasio RHMZ

Telegraf pre 52 minuta
RHMZ najavio u utorak sneg širom Srbije: Apeluju se na oprez u saobraćaju

RHMZ najavio u utorak sneg širom Srbije: Apeluju se na oprez u saobraćaju

Newsmax Balkans pre 2 sata
Putevi Srbije upozoravaju vozače zbog novih snežnih padavina

Putevi Srbije upozoravaju vozače zbog novih snežnih padavina

Danas pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

SnegVremenska prognoza

Regioni, najnovije vesti »

Pavle Grbović: Veštački generisan sukob studenata i opozicije (VIDEO)

Pavle Grbović: Veštački generisan sukob studenata i opozicije (VIDEO)

Glas Šumadije pre 27 minuta
​(Mape) stiže obilan sneg, napadaće i 25 cm, a onda šok obrt! Temperatura će oscilirati za skoro 30 stepeni za samo 24 sata…

​(Mape) stiže obilan sneg, napadaće i 25 cm, a onda šok obrt! Temperatura će oscilirati za skoro 30 stepeni za samo 24 sata, evo šta nas čeka do marta

Blic pre 27 minuta
Pesma bez granica u Svetosavskom domu: Nastup inkluzivnog hora „Ison“

Pesma bez granica u Svetosavskom domu: Nastup inkluzivnog hora „Ison“

Glas juga pre 22 minuta
Gradnja gasne elektrane u Srbiji: Sporazum sa Azerbejdžanom donosi investiciju, ali i dileme

Gradnja gasne elektrane u Srbiji: Sporazum sa Azerbejdžanom donosi investiciju, ali i dileme

Euronews pre 23 minuta
RHMZ: U Bačkoj, Sremu, na zapadu i jugozapadu zemlje kiša, na planinama sneg

RHMZ: U Bačkoj, Sremu, na zapadu i jugozapadu zemlje kiša, na planinama sneg

Insajder pre 47 minuta