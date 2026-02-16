(Mape) stiže obilan sneg, napadaće i 25 cm, a onda šok obrt! Temperatura će oscilirati za skoro 30 stepeni za samo 24 sata, evo šta nas čeka do marta
Blic pre 27 minuta
Predstojeća sedmica donosi dramatične promene vremenskih uslova, uključujući snežne padavine, kišu i prolazne zahlađenja Ulazak novog hladnog fronta krajem sedmice donosi izraženo zahlađenje i snežne padavine čak i u nizijama Pred nama je meteorološki izuzetno dinamična sedmica koju će obeležiti vrtoglave promene temperature i smena godišnjih doba u samo nekoliko dana. Dok se region priprema za uticaj ciklona sa južnog Jadrana koji donosi obilnije snežne padavine