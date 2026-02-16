"Molim Boga da kad umrem, da odem u pakao jer je tamo toplo" Eva Ras šokirala izjavom: "Ja sam bila očajna i kada sam se rodila"

Blic pre 4 sati
"Molim Boga da kad umrem, da odem u pakao jer je tamo toplo" Eva Ras šokirala izjavom: "Ja sam bila očajna i kada sam se…

Ona se setila da nikada nije slavila svoj rođendan zbog preferencija drugih ljudi prema proslavi dočeka Nove godine.

Glumica je evocirala uspomene na Ljiljanu Pavić i njihovu posebnu povezanost, podelivši priču o kupovini njenih umetničkih slika. Glumica Eva Ras još jednom je pokazala svoj prepoznatljiv smisao za humor i iskrenost, govoreći u emisiji o temama koje se kreću od njenog animoziteta prema hladnoći do sećanja na kolege koji nažalost više nisu među živima. Na samom početku, Eva Ras otkrila je da ne podnosi zimu i sneg, iako je rođena prvog januara. - Ja mrzim zimu i
