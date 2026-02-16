Muž Kaje Ostojić imao udes: Izgubio kontrolu nad vozilom i sudario se sa kamionom

Blic pre 39 minuta
Muž Kaje Ostojić imao udes: Izgubio kontrolu nad vozilom i sudario se sa kamionom

Do incidenta je došlo zbog gubitka kontrole nad vozilom, nakon čega je usledio sudar sa kamionom.

Saobraćajna policija brzo je reagovala i obavila uviđaj na licu mesta. Miloš Čujović, suprug pevačice Katarine Kaje Ostojić, doživeo je večeras saobraćajnu nezgodu na Zlatiboru. Kako prenose domaći mediji, do incidenta je došlo u blizini tunela, kada je Čujović izgubio kontrolu nad svojim vozilom i sudario se sa kamionom. Prema prvim informacijama, pripadnici saobraćajne policije ubrzo su stigli na lice mesta kako bi obavili uviđaj. Zbog ove nezgode, saobraćaj na
Zlatibor

