Prodata Niška pivara: Metla Group iz Leskovca preuzela čuveni brend sa tradicijom od 1884.

Posebna pažnja posvećena očuvanju tradicije brenda osnovanog 1884. godine Niška pivara zadržava proizvodne kapacitete u Nišu Kompanija "Metla Group" iz Leskovca zvanično je preuzela "Nišku pivaru", čime je, kako je saopšteno, završen proces promene vlasničke strukture jednog od prepoznatljivih industrijskih brendova na jugu Srbije.

Kako se navodi, posebna pažnja biće posvećena očuvanju identiteta i tradicije brenda, osnovanog 1884. godine, uz njegovo prilagođavanje savremenim tržišnim zahtevima. Ovom akvizicijom "Metla Group" započinje novu fazu razvoja sa fokusom na stabilizaciju i unapređenje proizvodnje, modernizaciju tehnoloških procesa i dalje jačanje distributivne mreže na teritoriji cele Srbije, navodi se u saopštenju grupe. Kompanija je istakla, prenose mediji, da "Niška pivara"