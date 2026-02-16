Produžen rok za popust na januarske račune: Evo do kada možete da platite struju

Građani koji koriste eRačun ili sami očitavaju brojila mogu ostvariti popust od 7% Popust važi samo za januarske račune plaćene do produženog roka „Elektroprivreda Srbije“ produžila je rok za ostvarivanje popusta na januarske račune za električnu energiju, pa će redovne platiše i ovog meseca imati dodatno vreme da iskoriste pogodnosti. Rok za ostvarivanje popusta od 7 odsto produžen je do 24. februara. Domaćinstva koja koriste isključivo elektronski račun za struju