(Video) Incident u Kraljevu: Napadnut taksista, odmah intervenisali policija i Hitna pomoć

Tokom noći u Kraljevu je došlo do incidenta u kome je oštrim predmetom napadnut taksista.

Odmah su na teren izašli policija i Hitna pomoć. Prema nezvaničnim informacijama, povređeni taksista je u svesnom stanju i nije životno ugrožen. Podsetimo, ovo je drugi napad na taksiste na sličan način u februaru. Pre nekoliko dana u novosadskom naselju Grbavica, povređen je taksista (57), iz Beograda, kada mu je zadato više uboda, nakon čega je opljačkan, a napadač je juče uhapšen.