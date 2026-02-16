Kancelarija: Ni 25 godina od terorističkog napada kod Podujeva niko nije odgovarao za taj zločin

Danas pre 34 minuta  |  Beta, Fonet
Kancelarija: Ni 25 godina od terorističkog napada kod Podujeva niko nije odgovarao za taj zločin
Kancelarija Vlade Srbije za Kosovo i Metohiju saopštila je da 25 godina niko nije odgovarao za zločin koji se dogodio na današnji dan u selu Livadice kod Podujeva, kada je u „terorističkom napadu“ na autobus „Niš ekspresa“ ubijeno 12 osoba, a ranjeno 43. „Zločin se dogodio pred očima međunarodnog civilnog i vojnog prisustva na Kosovu i Metohiji, a nesposobnost tadašnjih istražnih i pravosudnih organa da rasvetle ovaj bezumni akt nasilja i privedu pravdi
