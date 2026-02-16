Nikolu Jokića iznenadila jakna saigrača na Ol-star turniru: „Ovo je srpska stvar“

Tim SAD Zvezde je trijumfovao na ovogodišnjem Ol-star turniru NBA lige savldavši u finalu Tim SAD Pruge rezultatom 47:21.

Tim Sveta je na ovogodišnjem Ol-star turniru NBA lige doživeo dva tesna poraza, a srpski centar Nikola Jokić je u ta dva meča odigrao tek samo prvih pet minuta utakmice protiv Tima SAD Zvezde, u kojoj je zabeležio samo dva skoka, dok u meču protiv Tima SAD Pruge nije ulazio u igru. Ipak, Jokić je bio zapažen i pre samog meča kada je u svlačionici ugledao jaknu u kojoj je na meč došao njegov saigrač Karl-Entoni Tauns. Zvezda Njujork Niksa je na meč došla u jakni sa