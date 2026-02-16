Nikolu Jokića iznenadila jakna saigrača na Ol-star turniru: „Ovo je srpska stvar“

Danas pre 18 minuta  |  A. Pavlović
Nikolu Jokića iznenadila jakna saigrača na Ol-star turniru: „Ovo je srpska stvar“

Tim SAD Zvezde je trijumfovao na ovogodišnjem Ol-star turniru NBA lige savldavši u finalu Tim SAD Pruge rezultatom 47:21.

Tim Sveta je na ovogodišnjem Ol-star turniru NBA lige doživeo dva tesna poraza, a srpski centar Nikola Jokić je u ta dva meča odigrao tek samo prvih pet minuta utakmice protiv Tima SAD Zvezde, u kojoj je zabeležio samo dva skoka, dok u meču protiv Tima SAD Pruge nije ulazio u igru. Ipak, Jokić je bio zapažen i pre samog meča kada je u svlačionici ugledao jaknu u kojoj je na meč došao njegov saigrač Karl-Entoni Tauns. Zvezda Njujork Niksa je na meč došla u jakni sa
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Otrovne strelice ka Jokiću i Dončiću: "Kažu da su najbolji na svetu..." VIDEO

Otrovne strelice ka Jokiću i Dončiću: "Kažu da su najbolji na svetu..." VIDEO

B92 pre 12 minuta
Tim SAD Zvezde pobednik Ol-star turnira NBA lige

Tim SAD Zvezde pobednik Ol-star turnira NBA lige

Danas pre 53 minuta
Tim SAD Zvezde pobednik Ol-star turnira NBA lige

Tim SAD Zvezde pobednik Ol-star turnira NBA lige

Nedeljnik pre 1 sat
Jokić i Vembanjama ponovo briljirali – knjiga je i dalje tu, ali i potpis

Jokić i Vembanjama ponovo briljirali – knjiga je i dalje tu, ali i potpis

RTS pre 1 sat
Sveti Đorđe i portorikanski ol-star igrač: Nikola Jokić i jakna koja je sasvim slučajno postala zvezda ol-stara!

Sveti Đorđe i portorikanski ol-star igrač: Nikola Jokić i jakna koja je sasvim slučajno postala zvezda ol-stara!

Hot sport pre 52 minuta
Vembi i Kavaj najveće prženice, Jokić i Dončić kao drugari što cirkaju u kladži: Fracnuz oduševio svet željom za pobedom…

Vembi i Kavaj najveće prženice, Jokić i Dončić kao drugari što cirkaju u kladži: Fracnuz oduševio svet željom za pobedom, Balkance Ol-star ponovo nije zanimao!

Hot sport pre 32 minuta
Karl Entoni Tauns i jakna sa motivima Svetog Đorđa, Jokić u čudu

Karl Entoni Tauns i jakna sa motivima Svetog Đorđa, Jokić u čudu

Sport klub pre 47 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

NBANjujorkNikola Jokić

Sport, najnovije vesti »

Đirona - Kad fudbal zameni košarku!

Đirona - Kad fudbal zameni košarku!

Sportske.net pre 13 minuta
Nikolu Jokića iznenadila jakna saigrača na Ol-star turniru: „Ovo je srpska stvar“

Nikolu Jokića iznenadila jakna saigrača na Ol-star turniru: „Ovo je srpska stvar“

Danas pre 18 minuta
Vaterpolo: Spartak potopio Bečej na Prozivci i učvrstio prvo mesto

Vaterpolo: Spartak potopio Bečej na Prozivci i učvrstio prvo mesto

Subotica.com pre 12 minuta
Ja sam možda i najbolji trener u Srbiji, da imam samo još jednog igrača, obećao bih Evropu: Emotivni Nenad Lalatović otvorio…

Ja sam možda i najbolji trener u Srbiji, da imam samo još jednog igrača, obećao bih Evropu: Emotivni Nenad Lalatović otvorio dušu nakon dolaska u Novi Pazar!

Hot sport pre 7 minuta
Pavle Borovčanin i u Beogradu dokazao da je nova nada zrenjaninske atletike

Pavle Borovčanin i u Beogradu dokazao da je nova nada zrenjaninske atletike

Zrenjaninski pre 12 minuta