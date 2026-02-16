„Strah od građana, a i svojih kriminalaca“: Zašto je Vučiću bliža Indija od Novog Sada

Danas pre 11 sati  |  Zorica Miladinović
„Strah od građana, a i svojih kriminalaca“: Zašto je Vučiću bliža Indija od Novog Sada
Vidim da se mučenici spremaju da me tuku, ali ja ne dolazim u Novi Sad, rekao je predsednik Srbije i osnivač Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić, u petak 13. februara, u Minhenu, demantujući najavu Matice srpske da će 16. februara biti govornik na svečanoj akademiji povodom dva veka od osnivanja jedne od najznačajnijih književnih, kulturnih i naučnih institucija u Srbiji. „Kad budem dolazio, obavestiću vas… Svejedno, propade im to da me tuku, a toliko su silno
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Svečana akademija večeras povodom dva veka Matice srpske: Govori Vučević umesto Vučića, a biće i protesta

Svečana akademija večeras povodom dva veka Matice srpske: Govori Vučević umesto Vučića, a biće i protesta

Radio 021 pre 26 minuta
Svečana akademija Dva veka Matice srpske večeras u Srpskom narodnom pozorištu

Svečana akademija Dva veka Matice srpske večeras u Srpskom narodnom pozorištu

RTV pre 1 sat
Matica srpska slavi dva veka! Svečana akademija večeras u Srpskom narodnom pozorištu

Matica srpska slavi dva veka! Svečana akademija večeras u Srpskom narodnom pozorištu

Telegraf pre 1 sat
Dva veka od osnivanja Matice srpske

Dva veka od osnivanja Matice srpske

Telegraf pre 3 sata
Vremeplov: U Pešti osnovana Matica srpska

Vremeplov: U Pešti osnovana Matica srpska

RTV pre 7 sati
Na današnji dan, 16. februar

Na današnji dan, 16. februar

B92 pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićNovi SadSrpska napredna strankaIndijaPredsednik SrbijeMinhen

Društvo, najnovije vesti »

Svečana akademija večeras povodom dva veka Matice srpske: Govori Vučević umesto Vučića, a biće i protesta

Svečana akademija večeras povodom dva veka Matice srpske: Govori Vučević umesto Vučića, a biće i protesta

Radio 021 pre 26 minuta
Zločin bez kazne i posle četvrt veka: Godišnjica napada na autobus "Niš ekspresa" kod Podujeva

Zločin bez kazne i posle četvrt veka: Godišnjica napada na autobus "Niš ekspresa" kod Podujeva

Sputnik pre 20 minuta
Za članstvo u EU mladi i oni koji pamte izolaciju! U "Jutru na Blic" o najnovijem istraživanju Delegacije EU u Srbiji

Za članstvo u EU mladi i oni koji pamte izolaciju! U "Jutru na Blic" o najnovijem istraživanju Delegacije EU u Srbiji

Blic pre 41 minuta
Tone droge i karteli: Zaplene koje se pamte na Zapadnom Balkanu

Tone droge i karteli: Zaplene koje se pamte na Zapadnom Balkanu

Slobodna Evropa pre 11 minuta
Pad akcija na azijskim tržištima: Loši ekonomski podaci iz Japana ublažili bum na tržištu

Pad akcija na azijskim tržištima: Loši ekonomski podaci iz Japana ublažili bum na tržištu

Blic pre 6 minuta