Oglasio se Partizan! Pejn i zvanično u Filadelfiji, Džouns uskoro na parketu

Sada je i zvanično da Kameron Pejn napušta Partizan.

- Kameron Pejn nastavlja karijeru u NBA ligi. Američki košarkaš koji je tokom sezone stigao u redove crno-belih da svojim iskustvom i kvalitetom nadomesti odsustvo Karlika Džounsa, izazvao je interesovanje Filadelfije koja se obratila Partizanu sa željom da Kamerona vrati u NBA ligu – naveli su crno-beli na sajtu. U trenucima kada se Karlik Džouns nalazi na korak od povratka na parket, KK Partizan je doneo odluku da prihvati ponudu od 1.750.000 dolara za prelazak