"Zapalili mi Brabus jer nisam platio reket" Baka Prase šokirao izjavom, ovo su svi detalji (foto/video)

Dnevnik pre 1 sat
Skupoceni terenac jutjubera Bogradan Ilića poznatijeg kao Baka Prase izgoreo je tokom noći u Beogradu na vodi.

Vozilo za koje je nedavno jutjuber u oglasu tražio čak pola miliona evra, nestalo je u vatri koja je izbila pod još nerazjašnjenim okolnostima. Prema pisanju beogradskih medija, Ilićev terenac namerno je zapaljen, a ko je i zašto odlučio da to uradi, ostaje predmet istrage. Jutjuber je podelio snimak vozila u plamenu ali se i u više navrata oglasio nakon intervencije nadležnih službi. u kratkom opisu situacije Ilić je šaljivo konstatovao da mu je automobil zapaljen
