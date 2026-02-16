Znam ga dok je bio trener Vojvodine Džoker u kontaktu sa selektorom: Sarađujemo, za sada je sve normalno

Srpski košarkaš i član Denvera Nikola Jokić izjavio je posle NBA Ol-star turnira da je plan bio da igra samo malo i da posle ostane na klupi.

Jokić je na Ol-star turniru odigrao pet minuta u prvom meču, a potom je propustio drugu utakmicu Tima sveta. – Da, to je bio plan, da odigram samo malo i posle presedim – rekao je Jokić na konferenciji za novinare. On je naveo da mu se dopao novi sistem format Ol-stara, u kojem su igrala tri tima. – Bilo je dobro, sa takmičarskim nabojem, to se tražilo od nas. Verovatno je bilo tako jer nisam igrao. Šalim se, bilo je dobro. Ne znam da li će se nastaviti ovako,