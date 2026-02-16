Znam ga dok je bio trener Vojvodine Džoker u kontaktu sa selektorom: Sarađujemo, za sada je sve normalno

Dnevnik
Znam ga dok je bio trener Vojvodine Džoker u kontaktu sa selektorom: Sarađujemo, za sada je sve normalno

Srpski košarkaš i član Denvera Nikola Jokić izjavio je posle NBA Ol-star turnira da je plan bio da igra samo malo i da posle ostane na klupi.

Jokić je na Ol-star turniru odigrao pet minuta u prvom meču, a potom je propustio drugu utakmicu Tima sveta. – Da, to je bio plan, da odigram samo malo i posle presedim – rekao je Jokić na konferenciji za novinare. On je naveo da mu se dopao novi sistem format Ol-stara, u kojem su igrala tri tima. – Bilo je dobro, sa takmičarskim nabojem, to se tražilo od nas. Verovatno je bilo tako jer nisam igrao. Šalim se, bilo je dobro. Ne znam da li će se nastaviti ovako,
Edvards o Jokiću i Dončiću: Više sam uživao u pobedi nad ekipom Sveta, kažu da su tamo najbolji igrači

Šta će Sveti Đorđe ﻿na NBA All-Staru?

Jokić: Plan je bio da igram samo malo, dopada mi se ovaj format

Šta je Amerikanac hteo da kaže Jokiću i Dončiću? /video/

Navijači besni: Otkriveno zašto su Nikola Jokić i Luka Dončić igrali samo pet minuta na NBA Ol-staru

Novinar: "Da li ćeš plakati kada Lebron ode u penziju?" Jokić: "Ne, plačem samo kad pobedi moj konj."

Urnebesna scena na Ol-staru! Jokić učio Amerikance srpski, a onda se umešao Luka Dončić! (video)

Edvards o Jokiću i Dončiću: Više sam uživao u pobedi nad ekipom Sveta, kažu da su tamo najbolji igrači

Kraj za srpske olimpijce u Italiji, Tomović bez plasmana u drugu trku slaloma

Penjaroja odabrao tim za KRK - Kalates najveće iznenađenje

Ekskluzivno! Kakav potez Partizana: Neverovatno obeštećenje dobili za Pejna! Suma od koje se vrti u glavi

NBA ekipa za ogroman novac odvela ponajboljeg igrača Partizana: Crno-beli ostali bez pola tima u sred sezone!

