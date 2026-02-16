Jokić objasnio svojih pet minuta na Ol Staru

Nikola Jokić je i ovogodišnji Ol star vikend, igran po novom konceptu, ako se slobodno može reći - odradio.

Bio je samo petminuta na parketu u prvoj utakmici za "Tim sveta", dok je drugu presedeo na klupi za rezerve. Baš kao i Luka Dončić. "Da, to je bio plan, da odigram samo malo i posle presedim", rekao je Jokić. Svideo mu Ol star koncept, ali ne zna da li će se i održati. "BIlo je dobro, sa takmičarskim nabojem, to se tražilo od nas. Verovatno je bilo tako jer nisam igrao. Šalim se, bilo je dobro. Ne znam, da li će se format održati jer sve zavisi od toga da li ima