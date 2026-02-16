RHMZ izdao novo upozorenje: Hladno i vetrovito vreme sa padavinama - sneg u južnim i planinskim predelima, kiša u nižim

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) saopštio je danas da će naoblačenje sa zapada koje je zahvatilo veći deo zemlje, osim krajnjeg jugoistoka, tokom večeri u Bačkoj, Sremu, zapadnoj i jugozapadnoj Srbiji usloviti kišu, u planinskim predelima jugozapadne Srbije sneg.

Tokom noći u svim predelima biće oblačno uz skretanje vetra na severoistočni pravac, u brdsko-planinskim predelima padaće sneg, a u nižim kiša i susnežica. Sutra se očekuje oblačno vreme, vetrovito i hladnije sa padavinama uz formiranje snežnog pokrivača u predelima južnije od Save i Dunava i to od 8 do 20 centimetara, na planinama i više. U brdsko-planinskim predelima tokom celog dana padaće sneg, u nižim predelima ujutru se očekuju kiša i susnežica koja će tokom