Ataman izveo evroligašku armadu na Srbiju: Osam igrača iz Evrolige i dilema oko naturalizovanog beka!

Hot sport pre 1 sat
Ataman izveo evroligašku armadu na Srbiju: Osam igrača iz Evrolige i dilema oko naturalizovanog beka!

Dvomeč koji odlučuje prvo mesto – Beograd i Istanbul pod reflektorima Selektor Turske, Ergin Ataman, saopštio je imena igrača za predstojeće kvalifikacione mečeve za Mundobasket protiv Srbije, a spisak jasno pokazuje ambicije – oslonac na proverene snage iz Evrolige.

Čak osmorica pozvanih nastupaju u elitnom evropskom takmičenju, što dovoljno govori o kvalitetu sastava koji stiže na megdan „Orlovima“. Uz to, na listi su i dvojica naturalizovanih košarkaša – Tarik Biberović i Malakaj Flin. I dalje nije poznato da li je Biberović uspeo da skine status naturalizovanog igrača, pa će Ataman, ukoliko se to ne dogodi, morati da preseče i izabere između njega i američkog beka Bahčešehira, koji je nedavno dobio turski pasoš.
Otvori na hotsport.rs

Povezane vesti »

Ataman odredio spisak za utakmice protiv Srbije

Ataman odredio spisak za utakmice protiv Srbije

Sport klub pre 57 minuta
Ataman objavio spisak, osmorica iz Evrolige napadaju Srbiju

Ataman objavio spisak, osmorica iz Evrolige napadaju Srbiju

RTS pre 1 sat
Ataman odredio spisak košarkaša Turske za utakmice protiv Srbije

Ataman odredio spisak košarkaša Turske za utakmice protiv Srbije

Politika pre 1 sat
Alimpijević pred najtežim izborom: Čović otkrio ko se vraća – ali tri velika imena pod znakom pitanja!

Alimpijević pred najtežim izborom: Čović otkrio ko se vraća – ali tri velika imena pod znakom pitanja!

Hot sport pre 1 sat
Ataman objavio spisak za Srbiju: Pred "orlovima" je paklen posao!

Ataman objavio spisak za Srbiju: Pred "orlovima" je paklen posao!

Euronews pre 1 sat
Da li ste baš ovo očekivali? Pojavile kvote za Kup Radivoja Koraća, ovo je baš preterivanje?

Da li ste baš ovo očekivali? Pojavile kvote za Kup Radivoja Koraća, ovo je baš preterivanje?

Kurir pre 1 sat
Srbija udara na Tursku! Ergin Ataman odredio spisak igrača za okršaj sa Orlovima!

Srbija udara na Tursku! Ergin Ataman odredio spisak igrača za okršaj sa Orlovima!

Kurir pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaEvroligaTurskaIstanbul

Sport, najnovije vesti »

Alimpijević objavio spisak igrača za utakmice sa Turskom

Alimpijević objavio spisak igrača za utakmice sa Turskom

Danas pre 3 minuta
Alimpijević odredio tim za mečeve protiv Turske: Kalinić ponovo na spisku Srbije

Alimpijević odredio tim za mečeve protiv Turske: Kalinić ponovo na spisku Srbije

RTV pre 7 minuta
Alimpijević saopštio spisak za mečeve protiv Turske: Povratak Kalinića u reprezentaciju

Alimpijević saopštio spisak za mečeve protiv Turske: Povratak Kalinića u reprezentaciju

Nedeljnik pre 28 minuta
Alimpijević objavio širi spisak, Kalinić ponovo u reprezentaciji

Alimpijević objavio širi spisak, Kalinić ponovo u reprezentaciji

RTS pre 28 minuta
Alimpijević saopštio spisak - povratak Kalinića i Mitrovića, pozvan i dvojac iz Partizana!

Alimpijević saopštio spisak - povratak Kalinića i Mitrovića, pozvan i dvojac iz Partizana!

Sportske.net pre 7 minuta