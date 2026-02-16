Ataman izveo evroligašku armadu na Srbiju: Osam igrača iz Evrolige i dilema oko naturalizovanog beka!

Dvomeč koji odlučuje prvo mesto – Beograd i Istanbul pod reflektorima Selektor Turske, Ergin Ataman, saopštio je imena igrača za predstojeće kvalifikacione mečeve za Mundobasket protiv Srbije, a spisak jasno pokazuje ambicije – oslonac na proverene snage iz Evrolige.

Čak osmorica pozvanih nastupaju u elitnom evropskom takmičenju, što dovoljno govori o kvalitetu sastava koji stiže na megdan „Orlovima“. Uz to, na listi su i dvojica naturalizovanih košarkaša – Tarik Biberović i Malakaj Flin. I dalje nije poznato da li je Biberović uspeo da skine status naturalizovanog igrača, pa će Ataman, ukoliko se to ne dogodi, morati da preseče i izabere između njega i američkog beka Bahčešehira, koji je nedavno dobio turski pasoš.