Incidenti u Novom Sadu: Policija razdvaja pristalice vlasti i demonstrante, studenti kažu da su napadnuti, ima povređenih

Kordoni policije, koji su formirani kod Gradske kuće i Srpskog narodnog pozorišta (SNS) u Novom Sadu, razdvajaju pristalice vlasti i demonstrante, okupljene uoči ceremonije povodom obeležavanja jubileja Matice srpske za koji je najaveljeno da će mu prisustvovati predsednik Aleksandar Vučić, ali je on kasnije rekao da neće doći. Došlo je i do incidenata, a ima i povređenih.

Portal 021 je javio da je oko 20 časova došlo do incidenata između demonstranata i pristalica vlasti. "Skočili su na mog kolegu, ja sam skočila da ga odbranim, nakon toga su muškarci skočili na mene, psovali su me, krenuli su da me guraju, šutaju", rekla je jedna studentkinja. Novinarka portala Storitel Brankica Matić ispričala je da jedna grupa studenata bila ispred pozorišta, a kada su ljudi shvatili da su to studenti, pozvali su policiju da ih isprati, ali su