Orban sa Rubiom razgovarao o uslovima pod kojima MOL može da kupi deo NIS-a

Mađarski premijer Viktor Orban rekao je da je sa američkim državnim sekretarom Markom Rubiom danas razgovarao o uslovima pod kojima bi mađarska naftna kompanija MOL mogla da stekne značajan deo srpske rafinerije NIS, preneli su mađarski mediji.

Orban je, na zajedničkoj konferenciji za medije sa Rubiom, koji danas boravi u zvaničnoj poseti Budimpešti, izjavio da su Mađarska i SAD zaključili ključne sporazume u oblasti energetike, koji obuhvataju naftu, gas i nuklearnu energiju, prenosi "Magyar Nemzet". „Ovi sporazumi, zajedno sa izuzećem koje je Mađarskoj dao predsednik Sjedinjenih Država, a koje dozvoljava korišćenje ruskog gasa i nafte u Mađarskoj, zajedno doprinose kontinuiranoj bezbednosti snabdevanja