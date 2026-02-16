Poljoprivrednici traktorima blokirali raskrsnicu u Rači

Poljoprivrednici iz Rače i okolnih sela blokirali su traktorima od 10 časova raskrsnicu na ulazu u Raču u znak podrške poljoprivrednicima na blokadi u Mrčajevcima i širom Srbije.

Poljoprivrednik iz Viševca kod Rače, Milan Milošević, izjavio je za Betu da će blokada na ulazu u Raču trajati „do daljeg“. Na glavnoj raskrsnici je parkirano oko 20 traktora. Milošević je izrazio nadu da će „doći momenat kada će se mehanizacijom krenuti za Beograd“, jer je tamo „(njihov) suštinski problem“. Kako je danas javila reporterka N1, poljoprivrednici će držati blokadu u Gornjoj Sabanti na putu Kragujevac–Jagodina, u selu Bare u opštini Knić i u Cerovcu na