Jokić video Svetog Đorđa na jakni od 19.000 dolara! Ostao u neverici zbog odevnog detalja NBA zvezde! Postoji samo 10 primeraka, a evo zašto je napravljena

Snimak Entonija Taunsa i Nikole Jokića na kojem se vidi kako Somborac objašnjava Amerikancu da na leđima jakne ima "srpsku stvar", postao je viralan u Srbiji. Na jakni u kojoj je košarkaš Njujorka stigao na Ol-star utakmicu nalazi se motiv "Sveti Đorđe ubija aždaju". Tauns je nakon utakmice dobio pitanje o jakni, a iako je rekao da je napravljeno 25 ovakvih jakni, brend je, uoči puštanja u prodaju, otkrio da se radi o modelu koji je pravljen u samo 10 primeraka.
