"Pa, to je srpska stvar"! "Sveti Đorđe" na Ol-staru! Jokić u neverici: Pogledajte šta je uradila zvezda NBA lige

Srpski košarkaš Nikola Jokić bio je prilično šokiran uoči 75.

Ol-stara NBA lige. Spektakl koji se održava u Los Anđelesu dobio je predigru u svlačionici kada se pojavio košarkaš Njujork Niksa Karl-Entoni Tauns. On je nosio duksericu gde je na leđima stajao motiv "Svetog Đorđa koji ubiva aždahu". To je izazvalo nevericu kod Nikole Jokića. On je zatražio da ga neko slika, uz poruku da je motiv "srpska stvar". Tu je bio i Stef Kari.