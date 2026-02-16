"Pa, to je srpska stvar"! "Sveti Đorđe" na Ol-staru! Jokić u neverici: Pogledajte šta je uradila zvezda NBA lige

Kurir pre 1 sat
"Pa, to je srpska stvar"! "Sveti Đorđe" na Ol-staru! Jokić u neverici: Pogledajte šta je uradila zvezda NBA lige

Srpski košarkaš Nikola Jokić bio je prilično šokiran uoči 75.

Ol-stara NBA lige. Spektakl koji se održava u Los Anđelesu dobio je predigru u svlačionici kada se pojavio košarkaš Njujork Niksa Karl-Entoni Tauns. On je nosio duksericu gde je na leđima stajao motiv "Svetog Đorđa koji ubiva aždahu". To je izazvalo nevericu kod Nikole Jokića. On je zatražio da ga neko slika, uz poruku da je motiv "srpska stvar". Tu je bio i Stef Kari.
Jokić je objasnio Americi ko je Sveti Georgije: Ovo je iz Srbije ( video)

Politika pre 15 minuta
"Stanite, ovo ima veze sa Srbijom": Jokić ostao u šoku kad je video Svetog Đorđa, Kariju ništa nije bilo jasno

Mondo pre 1 sat
KošarkaNBANjujorkLos AnđelesNikola Jokić

