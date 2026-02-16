Penjaroja otpisao osam stranaca! Trener Partizana imao težak zadatak pred Kup?! Jedan napustio klub, drugi otišao iz Srbije...…

Kao što pravila svake godine nalažu, svaki klub u sastavu može da ima maksimalno četiri strana košarkaša, a to je nešto što može da bude problematično za trenere, pre svega večitih rivala.

Đoan Penjaroja je odlučio da u Niš povede sledećih 12 košarkaša: Aleksej Pokuševski, Arijan Lakić, Mitar Bošnjaković, Dvejn Vašington, Steling Braun, Bruno Fernando, Uroš Mijailović, Aleksa Radanov, Isak Bonga, Đorđe Šekularac, Uroš Danilović, Nikola Đurović. Dakle, kada je reč o strancima, nema povređenih Karlika Džonsa i Šeika Miltona, nema Mike Murinena koji ove sezone praktično ni nema minutažu, nema ni suspendovanog Dilana Osetkovskog koji je u ponedeljak