Rusija u plamenu, izveden jedan od najmasovnijih napada! Gađana Moskva, dronovi padali na Belgorod i Brajnsk, aerodrom zatvoren, nema struje! (foto/video)

Ruski zvaničnici su 15. februara prijavili napad velikih razmera bespilotnim letelicama na više regiona, uključujući Moskvu, Brjansk i Belgorod.

Gradonačelnik Moskve, Sergej Sobjanin, izjavio je da je ruska protivvazdušna odbrana oborila 13 dronova koji su leteli ka prestonici, dok su hitne službe reagovale na mestima gde su pali delovi letelica. Privremena ograničenja letova uvedena su na međunarodnom aerodromu Domodedovo, ali su kasnije ukinuta, preneli su državni mediji. Guverner Brjanske oblasti, Aleksandar Bogomaz, rekao je da je region od ranog jutra pod kontinuiranim napadom bespilotnih letelica,