Šta je toksin iz žabe kojim je, navodno, otrovan Navaljni? 200 puta je jači od morfijuma, izaziva paralizu, konvulzije, ali to nije najgore!

Nakon što su britanske i neke evropske vlasti saopštile da tragovi smrtonosnog toksina epibatidina ukazuju na to da je ruski opozicionar Aleksej Navaljni otrovan u ruskoj kaznenoj koloniji, pažnja se prebacuje na sam toksin i njegov efekat.

Velika Britanija nije radila obdukciju Navalnog, ali je komentarisala rezultate laboratorija i nalaza svojih saveznika. Njihova izjava je zasnovana na dostupnim podacima i tragovima u telu, ali ne predstavlja direktnu forenzičku potvrdu. Epibatidin je prirodni neurotoksin koji proizvode određene vrste otrovnih žaba u Južnoj Americi, poput "Anthony’s poison arrow frog" i "Phantasmal poison frog". Deluje na nikotinske receptore u nervnom sistemu, preplavljujući ih i