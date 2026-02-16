Urnebesna scena na Ol-staru! Jokić učio Amerikance srpski, a onda se umešao Luka Dončić! (video)

Kurir pre 24 minuta
Urnebesna scena na Ol-staru! Jokić učio Amerikance srpski, a onda se umešao Luka Dončić! (video)

Sa Jokićem i Dončićem zabava je zagarantovana! Nikola i Luka na ovogodišnjem Ol-staru nisu imali zapaženu ulogu na terenu.

Počeli su prvi meč u startnoj petorci, proveli svega pet minuta u igri, zajedno izašli i više se nisu vraćali na parket, dok su drugu utakmicu celu presedeli na klupi. Najveći košarkaški spektakl na svetu iskoristili su da se zabave, koristili su svaku priliku da se našale jedan sa drugim, pa su mreže gorele zbog njih. Peckao je Nikola Luku zbog kilaže, lupio mu "ćušku" tokom fotografisanja, ali Slovenac mu nije ostao dužan. Tako je u svlačionici zabeležena jedna
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Jokić o Ol-staru: Plan je bio da odigram malo, pa da presedim

Jokić o Ol-staru: Plan je bio da odigram malo, pa da presedim

Sport klub pre 15 minuta
NBA zvezda u jakni sa motivom Svetog Đorđa - Jokić se iznenadio VIDEO

NBA zvezda u jakni sa motivom Svetog Đorđa - Jokić se iznenadio VIDEO

B92 pre 20 minuta
Nikolu Jokića iznenadila jakna saigrača na Ol-star turniru: „Ovo je srpska stvar“

Nikolu Jokića iznenadila jakna saigrača na Ol-star turniru: „Ovo je srpska stvar“

Danas pre 1 sat
"Naravno! A ti nisi poneo?": Jokić peckao Vembanjamu, Francuz imao spreman odgovor

"Naravno! A ti nisi poneo?": Jokić peckao Vembanjamu, Francuz imao spreman odgovor

Mondo pre 1 sat
Tim američkih zvezda najbolji na Ol-staru: Jokić igrao pet minuta, Edvards MVP

Tim američkih zvezda najbolji na Ol-staru: Jokić igrao pet minuta, Edvards MVP

Newsmax Balkans pre 1 sat
Koji genije je napravio jaknu Svetog Đorđa? Jokić uperio prstom u remek-delo od 20.000 dolara

Koji genije je napravio jaknu Svetog Đorđa? Jokić uperio prstom u remek-delo od 20.000 dolara

Mondo pre 59 minuta
Otrovne strelice ka Jokiću i Dončiću: "Kažu da su najbolji na svetu..." VIDEO

Otrovne strelice ka Jokiću i Dončiću: "Kažu da su najbolji na svetu..." VIDEO

B92 pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Nikola Jokićluka doncic

Sport, najnovije vesti »

Čović za RTS: Sve je spremno za Kup Koraća, reprezentaciju očekuje smena generacija

Čović za RTS: Sve je spremno za Kup Koraća, reprezentaciju očekuje smena generacija

RTS pre 49 minuta
U sredu počinje Kup Koraća u Nišu – karata nije bilo i nema

U sredu počinje Kup Koraća u Nišu – karata nije bilo i nema

Južne vesti pre 25 minuta
Đoković zadržao poziciju na ATP listi

Đoković zadržao poziciju na ATP listi

Danas pre 30 minuta
Šta se dešava u Marseju i gde vodi pakao "Velodroma"?

Šta se dešava u Marseju i gde vodi pakao "Velodroma"?

Sportske.net pre 24 minuta
Đoković zadržao treće mesto na ATP listi, Alkaraz i dalje prvi

Đoković zadržao treće mesto na ATP listi, Alkaraz i dalje prvi

RTS pre 25 minuta