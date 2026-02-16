Uzbudljiv "derbi sunca": četiri gola u remiju Napolija i Rome

Fudbaleri Napolija i Rome odigrali su večeras nerešeno 2:2, u utakmici 25. kola italijanske Serije A.

Gosti iz Rima poveli su u sedmom minutu preko Donjela Malena, dok je izjednačenje aktuelnom prvaku Italije doneo Leonardo Spinacola u 40. minutu. Roma je prednost vratila na svoju stranu u 71. minutu, kada je Malen bio siguran sa penala, ali je 11 minuta kasnije konačnih 2:2 postavio Alison Santos. Za oba kluba ceo meč su branili srpski golmani Vanja Milinković-Savić (Napoli) i Mile Svilar (Roma). Napoli na trećem mestu Serije A ima 50 bodova, tri manje, uz