Uzbudljiv "derbi sunca": četiri gola u remiju Napolija i Rome

Kurir pre 29 minuta
Uzbudljiv "derbi sunca": četiri gola u remiju Napolija i Rome

Fudbaleri Napolija i Rome odigrali su večeras nerešeno 2:2, u utakmici 25. kola italijanske Serije A.

Gosti iz Rima poveli su u sedmom minutu preko Donjela Malena, dok je izjednačenje aktuelnom prvaku Italije doneo Leonardo Spinacola u 40. minutu. Roma je prednost vratila na svoju stranu u 71. minutu, kada je Malen bio siguran sa penala, ali je 11 minuta kasnije konačnih 2:2 postavio Alison Santos. Za oba kluba ceo meč su branili srpski golmani Vanja Milinković-Savić (Napoli) i Mile Svilar (Roma). Napoli na trećem mestu Serije A ima 50 bodova, tri manje, uz
Otvori na kurir.rs

Pročitajte još

Neočekivani potpis na "Marakani" - Kinez stigao u Zvezdu

Neočekivani potpis na "Marakani" - Kinez stigao u Zvezdu

Sportske.net pre 1 sat
Poznato kada i po kojoj ceni se mogu kupiti karte za 178. večiti derbi

Poznato kada i po kojoj ceni se mogu kupiti karte za 178. večiti derbi

Danas pre 3 sata
Van Sjang prvi fudbaler iz Kine član Crvene zvezde

Van Sjang prvi fudbaler iz Kine član Crvene zvezde

Danas pre 7 sati
Atletiko doživeo debakl samo tri dana pošto su ponizili Barselonu

Atletiko doživeo debakl samo tri dana pošto su ponizili Barselonu

Danas pre 7 sati
Da li se vraća neko šampionsko vreme Radničkog? Tinejdžeri ulivaju i nadu i osmehe

Da li se vraća neko šampionsko vreme Radničkog? Tinejdžeri ulivaju i nadu i osmehe

Plus online pre 1 dan
Odbojkaši drže nivo: Pazar slavio posle velikog preokreta

Odbojkaši drže nivo: Pazar slavio posle velikog preokreta

RTV Novi Pazar pre 1 dan
Trijumf Plavih na Lalatovićevom debiju

Trijumf Plavih na Lalatovićevom debiju

RTV Novi Pazar pre 1 dan

Ključne reči

FudbalItalijaRimderbiNapoliromaserija a

Sport, najnovije vesti »

Uzbudljiv "derbi sunca": četiri gola u remiju Napolija i Rome

Uzbudljiv "derbi sunca": četiri gola u remiju Napolija i Rome

Kurir pre 29 minuta
Rio de Žaneiro: Dušan Lajović bez plasmana u glavni žreb turnira

Rio de Žaneiro: Dušan Lajović bez plasmana u glavni žreb turnira

Kurir pre 39 minuta
Australijanac najbolji u Holandiji: De Minor osvojio titulu na turniru u Roterdamu

Australijanac najbolji u Holandiji: De Minor osvojio titulu na turniru u Roterdamu

Kurir pre 20 minuta
Nezainteresovani Jokić i Dončić gledali sa klupe - Lenard "zapalio" Los Anđeles

Nezainteresovani Jokić i Dončić gledali sa klupe - Lenard "zapalio" Los Anđeles

B92 pre 24 minuta
Jokić ostao bez titule na NBA Ol-staru! Borba "tima sveta" sa Amerima raspametila planetu! (video)

Jokić ostao bez titule na NBA Ol-staru! Borba "tima sveta" sa Amerima raspametila planetu! (video)

Večernje novosti pre 15 minuta