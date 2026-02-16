"Čeka nas smena generacija, to će se osetiti": Nebojša Čović o budućnosti reprezentacije Srbije

Mondo pre 2 sata  |  Mladen Šolak
"Čeka nas smena generacija, to će se osetiti": Nebojša Čović o budućnosti reprezentacije Srbije

Predsednik Košarkaškog saveza Srbije Nebojša Čović oglasio se pred utakmice Srbije protiv Turske u kvalifikacijama za Mundobasket 2027 i naglasio značaj tih mečeva.

Ne samo zbog aktuelnog "prozora" i ukupnog uspeha u borbi za odlazak na Svetsko prvenstvo u Kataru 2027, već i zbog Olimpijskih igara u Los Anđelesu 2028. "Jako važan prozor, 27. februara igramo u Beogradu protiv Turske, 2. marta biće meč u Turskoj. Potrebna nam je bar jedna pobeda, ali imaćemo i imamo jedan problem. Selektor je noćas spisak od 40 i nešto igrača sveo na 23 imena. Ne mogu da kažem da će na tom spisku biti Gudurić, Micić i Milutinov, znamo da je
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Kalinić ponovo u reprezentaciji Srbije!

Kalinić ponovo u reprezentaciji Srbije!

Vesti online pre 38 minuta
Pavle Nikolić u A reprezentaciji Srbije

Pavle Nikolić u A reprezentaciji Srbije

Morava info pre 2 sata
Alimpijević ide na atamana sa ovim igračima: Selektor „orlova“ odredio 23 kandidata za dvomeč s Turskom

Alimpijević ide na atamana sa ovim igračima: Selektor „orlova“ odredio 23 kandidata za dvomeč s Turskom

Dnevnik pre 2 sata
Alimpijević objavio spisak: Povratak velikog imena među „orlove“!

Alimpijević objavio spisak: Povratak velikog imena među „orlove“!

Hot sport pre 4 sati
EKSKLUZIVNO Selektor Alimpijević za Sputnjik o pojačanju iz Rusije: Zaslužio je, biće osveženje!

EKSKLUZIVNO Selektor Alimpijević za Sputnjik o pojačanju iz Rusije: Zaslužio je, biće osveženje!

Sputnik pre 3 sata
Alimpijević objavio spisak igrača za utakmice sa Turskom

Alimpijević objavio spisak igrača za utakmice sa Turskom

Serbian News Media pre 3 sata
Alimpijević odredio tim za mečeve protiv Turske: Kalinić ponovo na spisku Srbije

Alimpijević odredio tim za mečeve protiv Turske: Kalinić ponovo na spisku Srbije

RTV pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Nebojša ČovićSvetsko prvenstvoOlimpijske igreKatarLos AnđelesTurska

Sport, najnovije vesti »

Alimpijević objavio spisak igrača za utakmice sa Turskom

Alimpijević objavio spisak igrača za utakmice sa Turskom

Danas pre 4 sati
Više od igre u Kataloniji - Garsija nije mogao sve, Đirona pobedila Barselonu posle diskutabilnog gola

Više od igre u Kataloniji - Garsija nije mogao sve, Đirona pobedila Barselonu posle diskutabilnog gola

Sportske.net pre 2 minuta
Cela Srbija plače zbog malog Bogdana: Devetogodišnji dečak pre 2 meseca izgubio majku, a sada sa njenim likom na majici…

Cela Srbija plače zbog malog Bogdana: Devetogodišnji dečak pre 2 meseca izgubio majku, a sada sa njenim likom na majici osvojio zlato, pa pokazao prstom ka nebu

Kurir pre 3 minuta
Kameron Pejn izgubio novac igrajući za Partizan?

Kameron Pejn izgubio novac igrajući za Partizan?

Sport klub pre 3 minuta
Peh za Srbiju – povredio se Aleksa Avramović

Peh za Srbiju – povredio se Aleksa Avramović

Sputnik pre 3 minuta