"Stanite, ovo ima veze sa Srbijom": Jokić ostao u šoku kad je video Svetog Đorđa, Kariju ništa nije bilo jasno

Da je neko Nikoli Jokiću rekao šta će videti na Ol-staru verovatno nikada to ne bi poverovao.

Karl Entoni Tauns došao je na meč svih zvezda sa duksom na kom se nalazi Sveti Đorđe koji ubija aždahu i ostao je u šoku. "Stani, pa to je srpska stvar. Molim vas da neko ovo fotografiše", rekao je Jokić dok je gledao šta njegov saigrač u novom timu nosi. "Srpska?", izgovorio je Tauns dok je slušao Jokića, a sve to zaintrigiralo je Stefa Karija. Jedan od najboljih šutera u istoriji NBA lige odmah je stao da pogleda šta to Tauns nosi i ništa mu nije bilo jasno "Šta