Poljoprivrednik: Nama treba ministar sa šajkačom, za 10 godina nećemo imati selo

N1 Info pre 5 sati  |  N1 Beograd
Protestu poljoprivrednika u Mrčajevcima pridružio se i Ratko Kisić koji je rekao da je velika bruka što niko iz Vlade nije došao da sa njima razgovara.

On je istakao da, ako se ovako nastavi, Srbija za 10 godina neće imati selo. “Ovo je velika bruka i sramota za celu Srbiju. Šest dana kako su ljudi ovde, da niko ne dođe i da se dogovori sa njima. Da su traktori ispred Skupštine, došli bi posle dva sata”, rekao je Kisić za N1. Komentarišući ministra poljoprivrede Dragana Glamočića, on je rekao da smo dobili ministra “koji nema ni ar zemlje”. “Nama treba seljak da bude ministar sa šajkačom, koji treba da kaže - ne
