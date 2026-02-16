Uhapšena bivša crnogorska ministarka Vesna Bratić

Bivša crnogorska ministarka prosvete, nauke, kulture i sporta Vesna Bratić uhapšena je u istrazi Specijalnog državnog tužilaštva, saznaju Vijesti.

Prema njihovim saznanjima službenici Specijalnog policijskog odeljenja (SPO) uhapsili su je jutros u Podgorici. Ona je posle 11 časova privedena u zgradu "Limenka", gde je sedište SPO-a. Bratić je uhapšena u odvojenoj istrazi SDT-a, koja nema veze sa jutrošnjim hapšenjem bivšeg direktora Uprave za imovinu Blaža Šaranovića. Vesna Bratić je izabrana za ministarku prosvete, nauke, kulture i sporta u Vladi premiera Zdravka Krivokapića. U prvoj polovini mandata smenila