Uhapšena bivša crnogorska ministarka Vesna Bratić

N1 Info pre 11 minuta  |  Vijesti
Uhapšena bivša crnogorska ministarka Vesna Bratić

Bivša crnogorska ministarka prosvete, nauke, kulture i sporta Vesna Bratić uhapšena je u istrazi Specijalnog državnog tužilaštva, saznaju Vijesti.

Prema njihovim saznanjima službenici Specijalnog policijskog odeljenja (SPO) uhapsili su je jutros u Podgorici. Ona je posle 11 časova privedena u zgradu "Limenka", gde je sedište SPO-a. Bratić je uhapšena u odvojenoj istrazi SDT-a, koja nema veze sa jutrošnjim hapšenjem bivšeg direktora Uprave za imovinu Blaža Šaranovića. Vesna Bratić je izabrana za ministarku prosvete, nauke, kulture i sporta u Vladi premiera Zdravka Krivokapića. U prvoj polovini mandata smenila
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Vijesti: Uhapšena bivša ministarka prosvete Vesna Bratić

Vijesti: Uhapšena bivša ministarka prosvete Vesna Bratić

RTV pre 6 minuta
Uhapšena bivša crnogorska ministarka Vesna Bratić

Uhapšena bivša crnogorska ministarka Vesna Bratić

Danas pre 17 minuta
Uhapšena Vesna Bratić: Crnogorska policija sprovela akciju

Uhapšena Vesna Bratić: Crnogorska policija sprovela akciju

Mondo pre 6 minuta
Uhapšena Vesna Bratić! Bivša crnogorska ministarka pod istragom Specijalnog državnog tužilaštva - smenila je skoro sve…

Uhapšena Vesna Bratić! Bivša crnogorska ministarka pod istragom Specijalnog državnog tužilaštva - smenila je skoro sve direktore škola!

Kurir pre 21 minuta
Uhapšena Vesna Bratić

Uhapšena Vesna Bratić

Večernje novosti pre 6 minuta
Uhapšena Vesna Bratić, bivša crnogorska ministarka pod istragom Specijalnog državnog tužilaštva: Smenila skoro sve direktore…

Uhapšena Vesna Bratić, bivša crnogorska ministarka pod istragom Specijalnog državnog tužilaštva: Smenila skoro sve direktore škola

Blic pre 32 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

SPOProsvetaPodgoricaTužilaštvo

Politika, najnovije vesti »

Uhapšena bivša crnogorska ministarka Vesna Bratić

Uhapšena bivša crnogorska ministarka Vesna Bratić

N1 Info pre 11 minuta
Vijesti: Uhapšena bivša ministarka prosvete Vesna Bratić

Vijesti: Uhapšena bivša ministarka prosvete Vesna Bratić

RTV pre 6 minuta
Delegacija EP posle posete: Srbija potvrdila posvećenost evrointegracijama

Delegacija EP posle posete: Srbija potvrdila posvećenost evrointegracijama

RTS pre 16 minuta
Jekić iz SSP: “Ana Brnabić, vlast koja krši Ustav mora da ode”

Jekić iz SSP: “Ana Brnabić, vlast koja krši Ustav mora da ode”

InfoKG pre 21 minuta
Uhapšena bivša crnogorska ministarka Vesna Bratić

Uhapšena bivša crnogorska ministarka Vesna Bratić

Danas pre 17 minuta