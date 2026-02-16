(Foto) Hapšenje bivše ministarke prosvete Crne Gore: Vesni Bratić određeno zadržavanje do 72 sata

Newsmax Balkans pre 1 sat
(Foto) Hapšenje bivše ministarke prosvete Crne Gore: Vesni Bratić određeno zadržavanje do 72 sata

Bivša ministarka prosvete Crne Gore Vesna Bratić uhapšena je u istrazi Specijalnog državnog tužilaštva, zbog sumnje u zloupotrebu službenog položaja. Ona je bila član Vlade nekadašnjeg premijera Zdravka Krivokapića.

Bratić je određeno zadržavanje do 72 sata zbog opasnosti od bekstva i uticanja na svedoke. Kako se navodi, uhapšena je zbog sumnje u zloupotrebu službenog položaja. Kako javlja naše reporterka iz Podgorice, Bratić je saslušana u specijalnom policijskom odeljenju i na putu je ka tužilaštvu. Hapšenje bivše ministarka prosvete, nauke, kulture i sporta nije povezano sa akcijom u kojoj je lišen slobode i bivši direktor Uprave za imovinu Blažo Šaranović, prenosi RTCG.
