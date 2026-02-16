(Foto) Vučić uručio odlikovanja: "Sretenje spaja tri tradicije srpskog naroda - veru, viteštvo i ustavotvornost"

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić u Palati "Srbija" uručio je odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama povodom Sretenja - Dana državnosti Srbije.

Vučić je izjavio da je Sretenje praznik koji u sebi nosi tri veličanstvene tradicije srpskog naroda - duboku veru u svoj kulturni obrazac, nesalomivi slobodarski duh i istrajnu državotvornost i dodao da tri sretenja - vere, viteštva i ustavotvornosti, čine Sretenje jedinstvenim danom u srpskoj tradiciji. Vučić je, obraćajući se na svečanosti uručivanja odlikovanja povodom Sretenja - Dana državnosti Srbije, rekao da je Sretenje veliki hrišćanski praznik koji slavi