Izgoreo automobil influensera Bogdana Ilića u Beogradu na vodi

Newsmax Balkans pre 8 minuta  |  M. Lj.
Izgoreo automobil influensera Bogdana Ilića u Beogradu na vodi

Luksuzni automobil "Mercedes G 800 4x4²", u vlasništvu influensera Bogdana Ilića, poznatijeg kao "Baka Prase", izgoreo je tokom noći u Beogradu na vodi, nezvanično saznaje portal Newsmax Balkans.

Kako se saznaje, nema povređenih u ovom incidentu. Influenser i jutjuber Bogan Ilić je na svom Instagram profilu podelio je video snimak na kojem se vidi kako je "Brabus" u plamenu, vozilo čija vrednost ide i do pola miliona evra. Prema nezvaničnimh informacijama, incident se dogodio oko 3.30 ujutru, na teritoriji opštine Savski venac. Okolnosti pod kojima je došlo do požara biće predmet dalje istrage.
Ključne reči

MercedesBeograd na vodipožar

