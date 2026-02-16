Izgoreo automobil influensera Bogdana Ilića u Beogradu na vodi

Luksuzni automobil "Mercedes G 800 4x4²", u vlasništvu influensera Bogdana Ilića, poznatijeg kao "Baka Prase", izgoreo je tokom noći u Beogradu na vodi, nezvanično saznaje portal Newsmax Balkans.

Kako se saznaje, nema povređenih u ovom incidentu. Influenser i jutjuber Bogan Ilić je na svom Instagram profilu podelio je video snimak na kojem se vidi kako je "Brabus" u plamenu, vozilo čija vrednost ide i do pola miliona evra. Prema nezvaničnimh informacijama, incident se dogodio oko 3.30 ujutru, na teritoriji opštine Savski venac. Okolnosti pod kojima je došlo do požara biće predmet dalje istrage.