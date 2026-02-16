RHMZ izdao upozorenje: Stižu nove snežne padavine, mogući problemi u saobraćaju

Newsmax Balkans pre 48 minuta  |  Newsmax Balkans
RHMZ izdao upozorenje: Stižu nove snežne padavine, mogući problemi u saobraćaju

Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje za područje Srbije na stvaranje snežnog pokrivača.

U saopštenju RHMZ navodi se da se u utorak, 17. februara, očekuju nove snežne padavine u oblastima južno od Save i Dunava. "Očekuje se od osam do 20 cm vlažnog snega, lokalno i više. Vlažan sneg jakog intenziteta može izazvati probleme u saobraćaju i lokalne poteškoće u prenosnim sistemima, uključujući smanjenu vidljivost i nakupljanje snega na putevima", navodi RHMZ. Takođe je izdato i hidrološko upozorenje da će se na Crnom Timoku kod Gamzigrada u naredna 24 časa
