Kancelarija za KiM: Ni posle 25 godina niko nije odgovarao za zločin u Livadicama

NIN pre 4 sati  |  Tanjug
Kancelarija za KiM: Ni posle 25 godina niko nije odgovarao za zločin u Livadicama
Kancelarija za Kosovo i Metohiju izrazila je danas ogorčenje što ni posle 25 godina niko nije odgovarao zbog nezapamćenog zločina u kojem je, u terorističkom napadu na autobus "Niš ekspresa" u Livadicama, kod Podujeva, ubijeno 12 i ranjeno 43 Srba sa Kosova, i ističe se da su Srbi na Kosovu i danas često žrtve nasilja. "I danas smo užasnuti zbog podmukle i svirepe prirode tog zločina i činjenice da četvrt veka niko zbog njega nije odgovarao. Zločin se dogodio pred
