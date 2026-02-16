Dve osobe lakše povređene u saobraćajnim nezgodama

Politika
Dve osobe lakše povređene u saobraćajnim nezgodama
Dve osobe su lakše povređene u dve saobraćajne nezgode koje su se sinoć desile u Beogradu, naveli su u Hitnoj pomoći za Radio-televiziju Srbije. Osobe su prvo zbrinute na javnom mestu, a onda i prevezene u dežurnu zdravstvenu ustanovu, prenosi Beta. Hitna pomoć je tokom večeri i noći zabeležila 109 intervencija, od kojih je 13 bilo na javnom mestu. Najviše su se javljali hronični bolesnici, osobe sa respiratornim i srčanim tegobama.
