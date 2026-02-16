Jokić je objasnio Americi ko je Sveti Georgije: Ovo je iz Srbije ( video)

Politika pre 3 sata
Jokić je objasnio Americi ko je Sveti Georgije: Ovo je iz Srbije ( video)

Potpuno neverovatno, ali na poleđini jakne Karl-Entoni Taunsa se našla ikona Svetog Georija koji ubiva aždahu

Nikola Jokić, bio je šokiran jaknom koju je nosio njegov kolega Karl-Entoni Tauns. Jokić se sa Taunsom sreo uoči početka NBA Ol-star utakmice i odmah je primetio ilustraciju na poleđini jakne Taunsa. Potpuno neverovatno, ali na jakni se našla ikona Svetog Georija koji ubiva aždahu! "Ovo je iz Srbije!", rekao je Jokić. Tauns je bio u šoku. "Iz Srbije?" "Da", odgovorio je Jokić. "Neka neko slika ovo...", dodao je srpski košarkaš, prenosi Tanjug. Zainteresovao se i
