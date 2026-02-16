U Indiji počinje petodnevni samit o veštačkoj inteligenciji

U Indiji počinje petodnevni samit o veštačkoj inteligenciji

Na samitu će učestvovati 20 šefova država i vlada

NjU DELHI- U Indiji danas počinje petodnevni samit o veštačkoj inteligenciji, koji će okupiti šefove država, visoke zvaničnike i rukovodioce tehnoloških kompanija u Nju Delhiju. Na samitu će učestvovati 20 šefova država i vlada, uključujući francuskog predsednika Emanuela Makrona i brazilskog predsednika Luiza Inasija Lulu da Silvu, a indijski premijer Narendra Modi će se obratiti u četvrtak. Organizatori su rekli da je indijski samit o uticaju veštačke
