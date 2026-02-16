Tužni kraj priče o tigru od balona

Prebrzo je tigar ostao bez daha, ali tako to obično biva. Ako ne pukne odmah, čim se naduva, balon leti neko vreme, ali je pad neminovan. I obično dođe brže nego što su mislili oni koji su rast bazirali na samo dva stuba, ne shvatajući da ne može da se stabilno sedi na stolici sa dve noge

Za Radar iz Beča Da je Srbija u krizi, sada se već svi slažu. Ekonomski rast prošle godine bio je svega oko dva odsto, najmanji još od pandemije. Svi u regionu su bili bolji. Bosna i Hercegovina je porasla oko 2,5, Crna Gora i Makedonija oko 3–3,5, Albanija i Kosovo oko četiri odsto. Čak su i Hrvatska i Bugarska, koje po pravilu rastu nešto sporije, jer su razvijenije, imale brži rast, oko tri procenta. I nije samo rast BDP-a u pitanju. Kriza se već vidi i u drugim