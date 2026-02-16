Tužni kraj priče o tigru od balona

Radar pre 10 minuta  |  Branimir Jovanović
Tužni kraj priče o tigru od balona

Prebrzo je tigar ostao bez daha, ali tako to obično biva. Ako ne pukne odmah, čim se naduva, balon leti neko vreme, ali je pad neminovan. I obično dođe brže nego što su mislili oni koji su rast bazirali na samo dva stuba, ne shvatajući da ne može da se stabilno sedi na stolici sa dve noge

Za Radar iz Beča Da je Srbija u krizi, sada se već svi slažu. Ekonomski rast prošle godine bio je svega oko dva odsto, najmanji još od pandemije. Svi u regionu su bili bolji. Bosna i Hercegovina je porasla oko 2,5, Crna Gora i Makedonija oko 3–3,5, Albanija i Kosovo oko četiri odsto. Čak su i Hrvatska i Bugarska, koje po pravilu rastu nešto sporije, jer su razvijenije, imale brži rast, oko tri procenta. I nije samo rast BDP-a u pitanju. Kriza se već vidi i u drugim
Otvori na radar.rs

Pročitajte još

Cvijanović: Sramna dešavanja na koncertu Tompsona u Širokom Brijegu, da se utvrde odgovornosti

Cvijanović: Sramna dešavanja na koncertu Tompsona u Širokom Brijegu, da se utvrde odgovornosti

Danas pre 8 sati
Da li će Novak Đoković preuzeti Sveti Stefan? Hoće li luksuzno letovalište konačno otvoriti vrata gostima

Da li će Novak Đoković preuzeti Sveti Stefan? Hoće li luksuzno letovalište konačno otvoriti vrata gostima

Kurir pre 14 sati
Da li će Novak Đoković konačno preuzeti Sveti Stefan?

Da li će Novak Đoković konačno preuzeti Sveti Stefan?

Kamatica pre 1 dan
Kompletan pregled cena goriva u regionu uoči Sretenja: Srbija među skupljim za dizel, a evo gde je benzin najjeftiniji (tabela)…

Kompletan pregled cena goriva u regionu uoči Sretenja: Srbija među skupljim za dizel, a evo gde je benzin najjeftiniji (tabela)

Blic pre 1 dan
Kako da nađete plac koji će sigurno od vas otkupiti investitor? I ukoliko ga već imate, a ispunjava ove uslove, uboli ste…

Kako da nađete plac koji će sigurno od vas otkupiti investitor? I ukoliko ga već imate, a ispunjava ove uslove, uboli ste premiju.

Kurir pre 2 dana
Ukupan priliv stranih investicija u Crnoj Gori 789,61 milion evra

Ukupan priliv stranih investicija u Crnoj Gori 789,61 milion evra

Biznis.rs pre 2 dana
Ulaznice za Sajam turizma 800 RSD, moguća online kupovina

Ulaznice za Sajam turizma 800 RSD, moguća online kupovina

Biznis u regionu pre 4 dana

Ključne reči

KosovoCrna GoraBosnaHercegovinaHrvatskaBosna i HercegovinaBugarskaBDPMakedonijaBečAlbanijaPandemija

Ekonomija, najnovije vesti »

Tužni kraj priče o tigru od balona

Tužni kraj priče o tigru od balona

Radar pre 10 minuta
Komšije zatečene platom Nepalca! Radni 8 sati dnevno, porodici šalje skoro 800 evra: Ne plaća ni smeštaj, ni hranu

Komšije zatečene platom Nepalca! Radni 8 sati dnevno, porodici šalje skoro 800 evra: Ne plaća ni smeštaj, ni hranu

Blic pre 35 minuta
Za četiri dana skoro 20 programa, Turistička organizacija grada Loznice spremna za sajam turizma (foto)

Za četiri dana skoro 20 programa, Turistička organizacija grada Loznice spremna za sajam turizma (foto)

Kurir pre 1 sat
Ova država pred slomom penzionog sistema! Penzije će pasti na 65 odsto plate: Evo da li će mladi biti osuđeni na siromaštvo u…

Ova država pred slomom penzionog sistema! Penzije će pasti na 65 odsto plate: Evo da li će mladi biti osuđeni na siromaštvo u starosti

Blic pre 3 sata
Počinju nove blokade granica! Evropska unija odbila sve predloge prevoznika Zapadnog Balkana: "Uklopite se u pravilo 90/180…

Počinju nove blokade granica! Evropska unija odbila sve predloge prevoznika Zapadnog Balkana: "Uklopite se u pravilo 90/180, drugačije ne može"

Blic pre 4 sati