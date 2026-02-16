Svečanost povodom dva veka Matice srpske: "Čuvajući svoju Maticu, čuvamo i Srbiju"

Radio 021 pre 19 minuta  |  021.rs
Svečanost povodom dva veka Matice srpske: "Čuvajući svoju Maticu, čuvamo i Srbiju"

Predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević ocenio je večeras kako "niko nije mogao da pomisli da će neko pokušati da spreči jubilej Matice srpske" kada je ona osnovana.

Tačnije, rekao je da "niko nije mogao da pomisli" kada je osnivao Maticu srpsku da će u vremenu kada je Novi Sad deo Srbije biti ljudi koji će pokušati da spreče obeležavanje jubileja, povodom protesta u Novom Sadu. "Valjda treba u tajnosti, u katakombama da se obeležava. To je podla i opasna politika, na koju ne smemo žmuriti. Nema tu više one energije koja je tu nekad bila, jer tu više nikakvog smisla nema. Ostala je šačica esktremista, njima Matica srpska
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

Studenti u blokadi objavili snimak napada ispred SNP-a u Novom Sadu (VIDEO)

Studenti u blokadi objavili snimak napada ispred SNP-a u Novom Sadu (VIDEO)

Insajder pre 2 minuta
NDNV: Prebijanje studenata i novinara pokazuje da režim uvodi beloruski model vlasti

NDNV: Prebijanje studenata i novinara pokazuje da režim uvodi beloruski model vlasti

N1 Info pre 33 minuta
Održana svečana akademija povodom 200 godina Matice srpske u Novom Sadu uz protest i incidente ispred SNP-a

Održana svečana akademija povodom 200 godina Matice srpske u Novom Sadu uz protest i incidente ispred SNP-a

Insajder pre 1 sat
Svečana akademija povodom dva veka Matice srpske u Novom Sadu: ispred protest studenata u blokadi

Svečana akademija povodom dva veka Matice srpske u Novom Sadu: ispred protest studenata u blokadi

Euronews pre 28 minuta
U Novom Sadu završen protest ispred SNP, na koji su pozvali studenti u blokadi i tzv. zborovi

U Novom Sadu završen protest ispred SNP, na koji su pozvali studenti u blokadi i tzv. zborovi

Euronews pre 38 minuta
NDNV: Prebijanje studenata i novinara pokazuje da režim uvodi beloruski model vlasti

NDNV: Prebijanje studenata i novinara pokazuje da režim uvodi beloruski model vlasti

Novi magazin pre 8 minuta
Završen protest ispred SNP! Policija bila između dve grupe koje su razmenjivale uvrede

Završen protest ispred SNP! Policija bila između dve grupe koje su razmenjivale uvrede

Dnevnik pre 14 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi SadSrpska napredna strankaMiloš Vučević

Društvo, najnovije vesti »

NDNV o incidentima u Novom Sadu: Prebijanje studenata i novinara pokazuje da režim uvodi beloruski model vlasti

NDNV o incidentima u Novom Sadu: Prebijanje studenata i novinara pokazuje da režim uvodi beloruski model vlasti

Danas pre 19 minuta
U Grockoj uhapšen osumnjičeni za ubistvo MMA borca, za kojim se tragalo dve godine

U Grockoj uhapšen osumnjičeni za ubistvo MMA borca, za kojim se tragalo dve godine

Danas pre 49 minuta
"Srbija je vaša druga kuća", ministarka Mesarović čestitala kinesku Novu godinu

"Srbija je vaša druga kuća", ministarka Mesarović čestitala kinesku Novu godinu

Blic pre 58 minuta
Novinar o napadu na studente: Čini mi se da su samo čekali priliku da ih napadnu

Novinar o napadu na studente: Čini mi se da su samo čekali priliku da ih napadnu

Danas pre 1 sat
Digitalna transformacija Srbije prepoznata na državnom nivou: Mihailo Jovanović i njegov tim odlikovani povodom Sretenja (foto)…

Digitalna transformacija Srbije prepoznata na državnom nivou: Mihailo Jovanović i njegov tim odlikovani povodom Sretenja (foto)

Blic pre 1 sat