Svečanost povodom dva veka Matice srpske: "Čuvajući svoju Maticu, čuvamo i Srbiju"

Predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević ocenio je večeras kako "niko nije mogao da pomisli da će neko pokušati da spreči jubilej Matice srpske" kada je ona osnovana.

Tačnije, rekao je da "niko nije mogao da pomisli" kada je osnivao Maticu srpsku da će u vremenu kada je Novi Sad deo Srbije biti ljudi koji će pokušati da spreče obeležavanje jubileja, povodom protesta u Novom Sadu. "Valjda treba u tajnosti, u katakombama da se obeležava. To je podla i opasna politika, na koju ne smemo žmuriti. Nema tu više one energije koja je tu nekad bila, jer tu više nikakvog smisla nema. Ostala je šačica esktremista, njima Matica srpska