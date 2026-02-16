VIDEO Protest u Novom Sadu: Izbila tuča, kordoni policije kod SNP-a

Veče u kom je obeleženo dva veka postojanja Matice srpske obeležio je protest na kom je došlo i do incidenta.

Građani su se, na poziv studenata i zborova građana, okupili u Kampusu Univerziteta u Novom Sadu, nakon čega su se uputili u protestnu šetnju. Nakon što su stigli do Banovine, naišli su na policijski kordon na raskrsnici Bulevara Mihajla Pupina i Ulice Žarka Zrenjanina. Međutim, građani su uspeli da priđu bliže Srpskom narodnom pozorištu, gde se organizovala svečanost povodom dva veka Matice srpske, dok je drugi deo građana bio kod Gradske kuće na Trgu slobode.