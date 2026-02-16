Vozač Bond taksija povređen oštrim predmetom u predelu ruke: Hitna pomoć i policija odmah reagovale, vozač nije životno ugrožen Kraljevo – U Kraljevu je večeras došlo do napada na taksistu, a prema nezvaničnim informacijama u incidentu je korišćen oštar predmet.

Kako je potvrđeno iz izvora bliskih slučaju, povređeni vozač je član Bond taksija i zadobio je povredu ruke. - Na lice mesta odmah su stigle ekipe Hitne pomoći i policije. Povređeni taksista bio je svestan, a nakon ukazane prve pomoći prevezen je u zdravstvenu ustanovu gde je upućen na ušivanje rane i nije životno ugrožen - povrdjeno je za RINU. Policija je obavila uviđaj i radi na utvrđivanju svih okolnosti napada, kao i na identifikaciji i pronalasku napadača.