Putevi Srbije apeluju na oprez u vožnji zbog najavljenih padavina

„Putevi Srbije“ apeluju da svi učesnici u saobraćaju budu posebno oprezni i da brzinu kretanja prilagode uslovima na putu, jer se, prema upozorenju Republičkog hidrometeorološkog zavoda sutra, 17. februara, očekuju snežne padavine i formiranje snežnog pokrivača i u nižim predelima, uglavnom u oblastima južno od Save i Dunava.

Prema upozorenju, očekuje se od 8 do 20 cm vlažnog snega, na planinama lokalno i više. Kako se navodi, prestanak snežnih padavina se očekuje krajem dana i tokom noći, između utorka i srede. „Apelujemo da učesnici u saobraćaju koriste zimske pneumatike, da bez zimske opreme i lanaca ne kreću na put, da voze pažljivo, poštuju ograničenja brzine i prilagode brzinu kretanja uslovima na putu“, navodi se u saopštenju „Puteva Srbije“.