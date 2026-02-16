Putevi Srbije apeluju na oprez u vožnji zbog najavljenih padavina

RTK pre 4 sati
Putevi Srbije apeluju na oprez u vožnji zbog najavljenih padavina

„Putevi Srbije“ apeluju da svi učesnici u saobraćaju budu posebno oprezni i da brzinu kretanja prilagode uslovima na putu, jer se, prema upozorenju Republičkog hidrometeorološkog zavoda sutra, 17. februara, očekuju snežne padavine i formiranje snežnog pokrivača i u nižim predelima, uglavnom u oblastima južno od Save i Dunava.

Prema upozorenju, očekuje se od 8 do 20 cm vlažnog snega, na planinama lokalno i više. Kako se navodi, prestanak snežnih padavina se očekuje krajem dana i tokom noći, između utorka i srede. „Apelujemo da učesnici u saobraćaju koriste zimske pneumatike, da bez zimske opreme i lanaca ne kreću na put, da voze pažljivo, poštuju ograničenja brzine i prilagode brzinu kretanja uslovima na putu“, navodi se u saopštenju „Puteva Srbije“.
Otvori na rtk.co.rs

Povezane vesti »

​(Mape) stiže obilan sneg, napadaće i 25 cm, a onda šok obrt! Temperatura će oscilirati za skoro 30 stepeni za samo 24 sata…

​(Mape) stiže obilan sneg, napadaće i 25 cm, a onda šok obrt! Temperatura će oscilirati za skoro 30 stepeni za samo 24 sata, evo šta nas čeka do marta

Blic pre 3 minuta
Vremenska prognoza Ivana Ristića do kraja februara: Spremite se za smenu snega i prolećnih dana

Vremenska prognoza Ivana Ristića do kraja februara: Spremite se za smenu snega i prolećnih dana

Mondo pre 3 sata
Vremenska prognoza 17. februar 2026.

Vremenska prognoza 17. februar 2026.

RTS pre 4 sati
RHMZ: U Bačkoj, Sremu, na zapadu i jugozapadu zemlje kiša, na planinama sneg

RHMZ: U Bačkoj, Sremu, na zapadu i jugozapadu zemlje kiša, na planinama sneg

Insajder pre 5 sati
U Beogradu će pasti do 10 cm snega: Evo koji delovi prestonice su na udaru padavina

U Beogradu će pasti do 10 cm snega: Evo koji delovi prestonice su na udaru padavina

Mondo pre 5 sati
Napadaće i do 20 santimetara! UPOZORENjE RHMZ-a za celu Srbiju: kiša, susnežica, sneg, moguć haos zbog ovoga

Napadaće i do 20 santimetara! UPOZORENjE RHMZ-a za celu Srbiju: kiša, susnežica, sneg, moguć haos zbog ovoga

Dnevnik pre 5 sati
RHMZ izdao novo upozorenje: Hladno i vetrovito vreme sa padavinama - sneg u južnim i planinskim predelima, kiša u nižim

RHMZ izdao novo upozorenje: Hladno i vetrovito vreme sa padavinama - sneg u južnim i planinskim predelima, kiša u nižim

Euronews pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

DunavPutevi SrbijeSneg

Regioni, najnovije vesti »

​(Mape) stiže obilan sneg, napadaće i 25 cm, a onda šok obrt! Temperatura će oscilirati za skoro 30 stepeni za samo 24 sata…

​(Mape) stiže obilan sneg, napadaće i 25 cm, a onda šok obrt! Temperatura će oscilirati za skoro 30 stepeni za samo 24 sata, evo šta nas čeka do marta

Blic pre 3 minuta
VPO: “Brutalnost policije ne sme proći nekažnjeno, bezuslovna podrška studentima”

VPO: “Brutalnost policije ne sme proći nekažnjeno, bezuslovna podrška studentima”

Valjevska posla pre 8 minuta
NPS: Nasilje na ulicama Niša tokom Kupa Radivoja Koraća, posledica atmosfere nekažnjivosti

NPS: Nasilje na ulicama Niša tokom Kupa Radivoja Koraća, posledica atmosfere nekažnjivosti

Jug press pre 54 minuta
Svi su se pitali ko je Đorđe kome je Vučić uručio orden: Radi težak posao i nikada nije zakasnio na smenu

Svi su se pitali ko je Đorđe kome je Vučić uručio orden: Radi težak posao i nikada nije zakasnio na smenu

Telegraf pre 38 minuta
10 minuta: Sretenjska akademija u Kragujevcu – Srbija kao zajednička vrednost

10 minuta: Sretenjska akademija u Kragujevcu – Srbija kao zajednička vrednost

RTK pre 1 sat