Godišnjica napada na autobus "Niš ekspresa" kod Podujeva – zločin bez kazne i posle četvrt veka

Navršavaja se dvadeset pet godina od bombaškog napada na autobus "Niš ekspresa" u Livadicama kod Podujeva, kada je stradalo dvanaestoro, a ranjeno četrdeset troje raseljenih Srba, dok su išli u Gračanicu na Zadušnice. Za taj zločin niko nije pravosnažno osuđen.

U napadu na autobus "Niš ekspresa" u Livadicama kod Podujeva pre 25 godina poginulo je desetoro ljudi, a još dvoje je kasnije podleglo povredama. U napadu su poginuli Sunčica Pejčić, Živana Tokić, Slobodan Stojanović, Mirjana Dragović, Nebojša, Snežana i Danilo Cokić, Veljko Stakić, Nenad Stojanović, Milinko Kragović, Lazar Milkić i Dragan Vukotić. Najmlađa žrtva bio je dvogodišnji Danilo Cokić. Vrhovni sud u Prištini je u drugostepenom postupku oslobodio Fljorima