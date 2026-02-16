Godišnjica napada na autobus "Niš ekspresa" kod Podujeva – zločin bez kazne i posle četvrt veka

RTS pre 14 minuta
Godišnjica napada na autobus "Niš ekspresa" kod Podujeva – zločin bez kazne i posle četvrt veka

Navršavaja se dvadeset pet godina od bombaškog napada na autobus "Niš ekspresa" u Livadicama kod Podujeva, kada je stradalo dvanaestoro, a ranjeno četrdeset troje raseljenih Srba, dok su išli u Gračanicu na Zadušnice. Za taj zločin niko nije pravosnažno osuđen.

U napadu na autobus "Niš ekspresa" u Livadicama kod Podujeva pre 25 godina poginulo je desetoro ljudi, a još dvoje je kasnije podleglo povredama. U napadu su poginuli Sunčica Pejčić, Živana Tokić, Slobodan Stojanović, Mirjana Dragović, Nebojša, Snežana i Danilo Cokić, Veljko Stakić, Nenad Stojanović, Milinko Kragović, Lazar Milkić i Dragan Vukotić. Najmlađa žrtva bio je dvogodišnji Danilo Cokić. Vrhovni sud u Prištini je u drugostepenom postupku oslobodio Fljorima
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Danas se navršava 25 godina od zločina u Livadicama

Danas se navršava 25 godina od zločina u Livadicama

RTV pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

NišVrhovni SudPrištinaPodujevo

Društvo, najnovije vesti »

Godišnjica napada na autobus "Niš ekspresa" kod Podujeva – zločin bez kazne i posle četvrt veka

Godišnjica napada na autobus "Niš ekspresa" kod Podujeva – zločin bez kazne i posle četvrt veka

RTS pre 14 minuta
Vozačima u Hrvatskoj za ovo oduzimaju dozvolu na keca, a u Srbiji su pravila drastično drugačija: Evo koliko traje period…

Vozačima u Hrvatskoj za ovo oduzimaju dozvolu na keca, a u Srbiji su pravila drastično drugačija: Evo koliko traje period "hlađenja"

Blic pre 44 minuta
Smena sunca i oblaka – popodne naoblačenje, na planinama sneg

Smena sunca i oblaka – popodne naoblačenje, na planinama sneg

RTS pre 19 minuta
Kad shvatiš istinu o seriji „Seks i grad”

Kad shvatiš istinu o seriji „Seks i grad”

Velike priče pre 1 sat
Ujutro mraz, tokom dana sunčanije i toplije, temperatura od -5 do 12: Evo kada ponovo stižu kiša i sneg

Ujutro mraz, tokom dana sunčanije i toplije, temperatura od -5 do 12: Evo kada ponovo stižu kiša i sneg

Telegraf pre 59 minuta